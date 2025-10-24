「え、ガチなんだ」なにわ男子・長尾謙杜、“最初は信じられなかった”グループ結成秘話を明かす

10月24日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』に出演したなにわ男子・長尾謙杜が、グループ結成当時のエピソードを明かした。

【関連】なにわ男子・藤原丈一郎、長尾謙杜のメイク室での行動にクレーム！？「俺カッコいいっていうところが…」

番組内で、長尾は“なにわ男子”の結成を一斉送信メールで知らされたといい、「事務所に呼ばれて『君たちなにわ男子だよ、これから』がたぶん当たり前だと思ってたんですけど、時代が発展したのか、一斉送信メールでメンバー7人の名前書かれてて、“なにわ男子です。これからよろしくお願いします”だけで」と回想。

続けて、「その時、たまたまメンバーの高橋恭平と一緒にいて。で、映画観る前だったんですよ。『ドッキリっしょ』って言って、一旦映画観て」「終わったら、もうグループメール作られてて、“え、ガチなんだ”みたいな」「その時に改めて、“え、なにわ男子？名前やばいやん”みたいな」「終わった〜ってなって」と振り返って笑いを誘った。

さらに、「後々『もうちょいいい名前なかったんですか？』みたいな。事務所の人に聞いたら『あったよ』みたいな」「『なにわ男子とたこ焼きボーイズと悩んでたんだよ』」とも明かし、「よかったよかった、なにわ男子でと思って。今は感謝して生きてます」とコメントしていた。