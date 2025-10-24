24日、内閣府特命担当大臣としてクールジャパン戦略・知的財産戦略を担当する小野田紀美氏は、会見で記者から「最近の好きなアニメや感銘を受けた作品」を聞かれ、苦笑いした後に以下のように答えた。

【映像】小野田大臣が「ふふっ」と苦笑した瞬間

「非常に、非常に難しくてですね。私自身はそういう業界にいたこともあって、たくさん挙げるものはある。今までもTwitterとか、そういう同じ趣味を持つ仲間に向けたネット番組で発信してきたことはある。ただ、私、だいぶ嫌われている人間でもありますので、小野田が好きだということで、その作品を好きな人が嫌な思いをされる方もいらっしゃると思っていまして。最近、報道などで過去の私のつぶやきとか番組を面白おかしく一般の世間様に向けて公表されてしまうことで、嫌な思いをされている同じ番組や同じキャラクターのファンがいらっしゃるというのも耳に入っている。思いはあるが、それは公的な場ではなく、あくまで一個人の場所でお話できたらいいなと思っている。申し訳ございません」

（ABEMA NEWS）