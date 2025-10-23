バルセロナがライバルクラブからのエース引き抜きを画策している。



『SPORT』によると、バルセロナが注目している選手はアトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレス。



アルゼンチンの名門リーベル・プレートで評価を高め、2022年にイングランドのプレミアリーグ、マンチェスター・シティへ移籍。シティではリーグ戦やCLを含む多くのタイトル獲得に貢献し、2024年からアトレティコでプレイしている。





ポジションはCF。得点能力が非常に高く、今季は11試合ですでに7ゴール3アシストを記録している。クモの愛称で知られる同選手だが、今季アトレティコでタイトルを獲得できなければ、クラブからの移籍を検討するという。そこで目を付けたのがバルセロナだ。バルサはCFのロベルト・レヴァンドフスキが今季限りでの退団が濃厚となっており、新たなストライカーを探している。ドルトムントのセール・ギラシらが候補となっていたが、ここにアルバレスが加わることになる。アルバレスはアトレティコと2030年までの契約を結んでおり、満了まであと5年ほどある。アルバレスの契約解除金は5億ユーロといわれており、支払える現実的な数字ではないが、アルゼンチン代表FWは来季どのクラブでプレイすることになるのだろうか。