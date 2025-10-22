10月21日、衆参両院本会議の首相指名選挙で自民党の高市早苗総裁（64）が第104代首相に選出され、高市内閣が発足した。そんななか、初入閣を果たした注目議員へのある政治ジャーナリストのコメントが波紋を呼んでいる。

それは、同日夜から生放送された報道番組『報道1930』（BS-TBS）でのこと。解説ゲストとして、TBSの政治部長や共同通信の特別編集委員とともに政治ジャーナリストの田粼史郎氏（75）が出演。

番組中盤、財務大臣の片山さつき氏（66）と経済安保担当大臣と外国人政策担当大臣の小野田紀美氏（42）という２人の女性閣僚の話題に。「私は移民に反対」「医療費を払わずに帰国する事例が後を絶たない」といったこれまでの小野田氏の主張を紹介した上で、司会の松原耕二氏が田粼氏に見解を質問。

それを受け田粼氏は、当初は小野田氏が法務大臣に就任するという話が出ていたことを明かしつつ、「”そしたら大変なことになるな”と思ったところ、経済安保大臣で安心したら、外国人担当になってる」とコメント。松原氏から「大変なことになる」の真意を問われると、田粼氏は「外国人担当で、外国人政策で”キツいやつを出してくるんじゃないか”という警戒感ですよ」と説明した。

さらに、経済安保担当大臣と外国人政策担当は「果たして両立する、連関があるのか、僕はないように思う」と大臣の兼任に懐疑的な見方を示した。

しかし、田粼氏が小野田氏の法務大臣就任説を”警戒した”と語ったネットニュース記事のコメント欄は、

《これ見ていましたけど、田崎さんは誰の味方なんだよって思いました。 日本人目線ではありませんでしたので》

《偏向した情報源》

《恣意的な「意見」》

《情報操作》

といった声が並ぶ”炎上”状態に。小野田氏の起用に期待を寄せる人たちからの批判が噴出した。人事に疑問を唱えた田粼氏だが、ここ最近は高市氏に対して“懐疑的”なスタンスを見せている。

「田粼氏といえば、今回の総裁選前にも小泉進次郎氏が高市氏を破って”当選確実”だと豪語して、”進次郎推し”の姿勢が批判を招いていました。しかし、いざ蓋を開けてみれば高市氏が総裁に選出されたので、田崎氏は”取材不足だった”と謝罪しました。

さらに、今回の番組冒頭でも高市首相誕生への受け止めとして『女性の総理が誕生するこは本当によかったと思います』としつつも、『高市さんについて旧安倍派の議員について聞いていますと、持続力が足りないところがある』と苦言も呈していました。

田粼氏はかねて故・安倍晋三氏と親交が深く、自民党寄りの発言が多いことで知られていますが、なぜか高市氏にはこのように疑問を呈することが少なくありません。思想というより、情報源との距離感によって発言に偏りが出てしまうということなのでしょうが、高市氏は保守派から絶大な支持を得ているので、より批判を浴びてしまうのでしょう」（全国紙政治部記者）

田粼氏の“バランス感覚”が今まで以上に問われているのかもしれない――。