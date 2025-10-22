コスモエネルギーホールディングス（ＨＤ）は、２０３０年に洋上風力発電の規模を４倍超に引き上げるとしていた目標を見直す方針だ。

資材価格の高騰などを踏まえ、現状では拡大が困難と判断。石油依存からの脱却に向けて、洋上風力に限らず幅広い分野で取り組みを進め、新たな脱炭素技術の開発を図る。

山田茂社長が１９日、読売新聞の取材に、洋上風力の拡大計画について「数年ずれる可能性がある」と述べた。コスモは３０年に洋上風力を現状の約１４万キロ・ワットから６０万キロ・ワットに増やす目標を掲げていた。

また、国による洋上風力事業の再公募や今後の入札について、山田氏は「制度や条件が変わればできるように準備しているが、今と同じだと難しい」と慎重姿勢を示した。コスモは第１〜３弾の公募で入札や検討を進めたが、１件も落札できなかった経緯がある。

今年８月には三菱商事などの企業連合が採算性を理由に、第１弾で落札した３海域から撤退した。

脱炭素に向けた取り組みについて山田氏は「決定打はなく、幅広く取り組む」と述べた。注力する次世代航空燃料「ＳＡＦ」では、０１年から全国で展開する環境保護活動などを通じ、廃食油の回収促進を図る。香川県坂出市で国内２か所目となる量産工場の建設を検討中だ。

コスモは静岡大学発のベンチャー企業やカゴメなどと、食品工場から出る廃棄物からバイオ燃料などを効率よく生産する新技術の開発を進める。２６年度に実証試験を始め、３０年度の実用化を目指す。