ÌîÌÚ°¡µª»Ò¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¡¢ÂçÀôÍÎ¼ç±é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤Ë¡ÖÂ³ÊÔ¡¢±Ç²è²½´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×ÆÈ¼«»ëÅÀ¤ÇÃÇ¸À¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¹Ô¤¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¡Ú¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Û½é²ó¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ÊüÁ÷Á°¤«¤é±Ç²è²½¡ªÂ³ÊÔ¡¦¥·¥êー¥º²½·èÄê¡ª¤È¤¤¤¨¤ëÍýÍ³¡ªÉúÀþ²ó¼ý ·ëËöºÇ½ª²óÍ½ÁÛ¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¼ç±é¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬ºÇ½ªÏÃ¤Þ¤ÇµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Â³¤¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖµÜºê°ª¤µ¤ó¤â¡¢Â³ÊÔ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖµÓËÜ²È¤ÎÌîÌÚÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬¡ØËÜµ¤¤Ç¥Þー¥Ù¥ë¤ÈÊÂ¤ÖºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥·¥êー¥º²½¤ä±Ç²è²½¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿ÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éËÜºî¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê´üÂÔ´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÊ¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Íµ¨¡ÊµÜºê°ª¡Ë¡¢°ì¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢¡Ë¡¢ÌÚº¹¡Ê²¬ÅÄ¾Úö¡Ë¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö»Íµ¨¤Ï¼Â¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÊ¸ÂÀ¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤«¡£¤â¤·Âè1ÏÃ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥ß¥Þ¥»¥ó¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ö³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬°¦¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿ÍÊªÁü¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢µÓËÜ²È¡¦ÌîÌÚÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーºî¤ê¤ÎÌ¯¤òÀä»¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¢¥ê¤Ç¤âÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«--ºÇ½ªÅª¤ËÊ¸ÂÀ¤ÏÂç¤¤Ê»ÈÌ¿¤òÇØÉé¤¦¤Î¤«¤â¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÂçÃÀ¤Ë¹Í»¡¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤Î¥·¥êー¥º²½¤ä±Ç²è²½¤Ï¡©¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤«¤é¥·¥êー¥º²½¤ä¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÀ©ºî¡¢±Ç²è²½¤Ê¤É¤¬¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂæËÜ¤ÏºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÌÌÇò¤¯¤ÆÊª¸ì¤ÎÂ³¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¡¢¤â¤Ï¤äÀäË¾¤¹¤ë¤Û¤É¡×¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÈ¯¸À¤ò°úÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÜºî¤òËÜµ¤¤Ç¥Þー¥Ù¥ë¤ÈÊÂ¤ÖºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥¹Å¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤·¤¿¡×¤È¡¢ÉáÄÌ¤ÎÏ¢¥É¥é¤ÎÏÈ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸åËÍ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¹Í»¡¥é¥¤¥Ö¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¡Öº£¸å¤â¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í»¡¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¡¦¹âÉ¾²Á¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£