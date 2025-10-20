ËÜÅö¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÌîµå¤ò¡ÈÂæÌµ¤·¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¡Â¾µåÃÄ´´Éô¤¬Óñ¤¯ÉÔËþ¤ËÊÆ¼±¼Ô¤¬°ÛÏÀ¡Ö»ÙÊ§¤¤¤ò½Â¤Ã¤¿·ë²Ì¤³¤½¤¬¿¿¤ÎÌäÂê¡×
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤òÀÊ´¬¤¹¤ë°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(C)Getty Images
¡¡À¤³¦Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î17Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ß¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë5-1¤Ç¾¡Íø¡£º£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¾¡Î¨¥Á¡¼¥à¤ò¥¹¥¤¡¼¥×¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¹¶·â¤Ç¹ç·×32°ÂÂÇ¡¢15ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤»¤Ð¡¢¼é¤Ã¤Æ¤â4»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«4¼ºÅÀ¡£Å¨±¦ÏÓ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¦¥Ã¥É¥é¥Õ¤¬¡Ö¶¯¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¤ÎÇË²õÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢µå³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Î²÷¿Ê·â¤Ë°ìÉô¤ÇÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ç¯ÊðÁí³Û¤¬MLB²¼°Ì6µåÃÄ¤Î¹ç·×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ÏÂ¾µåÃÄ´´Éô¤«¤é·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢MLBÆâ¤Ç¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©ÅÙ¡ÊÇ¯ÊðÁí³Û¤ä¥Á¡¼¥àÍ½»»¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤ëÀ©ÅÙ¡ËÆ³Æþ¤ò¿ä¤¹À¼¤¬¡Öº£°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤òÇØ·Ê¤ËÀïÎÏ¶¯²½¤òÂ³¤±¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÈãÈ½Åª¤Ê¸«Êý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢¡È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ìîµå¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤È4¾¡¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌîµå¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¡ÈÈó¡É¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ä»³ËÜÍ³¿¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ê¤ÉÂçÊªÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤È³ÍÆÀ¤·¡¢Ç¯ÊðÁí³Û3²¯9400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó593²¯±ß¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢²¿¤éÉÔÀµ¤ÏÈÈ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤æ¤¨¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î1¶¯²½¤òÍýÍ³¤Ë¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×À©Æ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂ¾µåÃÄ´´Éô¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMetsmerized Online¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÇ°¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥ì¥¤¥º¤¬¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ù¥Ã¥Ä¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¡£¤Ä¤Þ¤êµåÃÄÂ¦¤¬Áª¼ê¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò½Â¤Ã¤¿·ë²Ì¤³¤½¤¬Ìîµå³¦¤Î¿¿¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜµ¤¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤òÊÝ»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥±¥Á¤Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈá·àÅª¤À¡×¤È¡¢Ì¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·½Â¤ëµåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Blue¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥¹¥Ô¡¼¥²¥ë»á¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂ¾µåÃÄ¤¬¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÌÀ³Î¤Ê»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤È¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÈà¤é¤¬Êú¤¨¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¤¹¤Ù¤¤«¤È»×¤¦¤È¾Ð¤¨¤ë¤Í¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡²¾¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬21À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢ÀïÎÏÉÔ¶Ñ¹Õ¤ò¾§¤¨¤ëÈãÈ½¤¬¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¼¤¬¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]