¡Ö¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥Ö¥ë¡¼¡©¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡×·ëº§¼°²ñ¾ì¤Î²¼¸«¤Ç27ºÐ½÷¤¬Êú¤¤¤¿¡¢¶¯Îõ¤Ê°ãÏÂ´¶¤È¤Ï
Àµµ±¤ÈË¨¹á¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¡£¤Ä¤¤¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ë¨¹á¤Ï¡¢¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Ë¤¤¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢Àµµ±¤ÎÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿¿ÆÍ§¡¦è½Çµ¤Ï¡¢Ë¨¹á¤¬¤¢¤ëÈÕÀµµ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃË¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÌÜ·â¡£¿ÆÍ§¤Îº§Ìó¼Ô¤¬ÉÔÄç¤òÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿è½Çµ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àµµ±¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
Vol.14 ¡ãË¨¹á¡ä
Àµµ±¤¯¤ó¤Î¤´¼Â²È¤Ë¸þ¤«¤¦¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÄü¤á¤Î¶ÃÏ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
è½Çµ¤µ¤ó¤«¤éÀµµ±¤¯¤ó¤Ø¤Î¡ÈÏÃ¡É¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤Î¤¢¤ÎÌë¤Î¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖË¨¹á¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÖÌë¤Î·ÃÈæ¼÷¤ÎÏ©¾å¤Ç¥¥¹¤·¤Æ¤¿¡×
è½Çµ¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤À¤±¤É¡¢²¾¤Ë¤â¿ÆÍ§¤ÎÈà½÷¤Î¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£·ëº§Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡½ ¿ì¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ä»ä¡¢¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡£
ËÜÅö¤Ïº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤ò°ú¤¤È¤á¤¿¤¤¡£¡Öè½Çµ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È·ãÅÜ¤·¤Æ¡¢µã¤´¤¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ý¤ÇÁ´¤Æ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¨¡¨¡¼Õ¤Ã¤Æ¡¢å×¤ê¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ÎÌë¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÌµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤±¤É¡¢¤¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Àµµ±¤¯¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤È¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦è½Çµ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤À¡£Àµµ±¤¯¤ó¤Ë¡Ö²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ì»þÎ¿¤®¡£¤¤Ã¤È¤¤¤Ä¤«¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÂ«Çû¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é»ä¤ÏÃËÀ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¾õ¶·¤Ç¡¢¤æ¤ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
ÎÞ¤ÏÉÔ»×µÄ¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤ÊÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉâÍ·´¶¤À¤±¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öè½Çµ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¼«Ëý¤·¤Æ¤¤Æ¡×
¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»ä¤Ï¡¢Ìô»Ø¤Î¥ê¥ó¥°¤òÍÛ¤Î¸÷¤Ë¤«¤¶¤¹¡£
¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡¢¤³¤Î´Å¤¤Ì´¤ÎÃæ¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡¢Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¨¡¨¡¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£
è½Çµ¤µ¤ó¤ÈÀµµ±¤¯¤ó¤¬¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢1½µ´Ö¤¬·Ð¤Äº£Æü¡£»ä¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤À¡£
¤½¤ì¤â¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤È¼°¾ì¤Î¸«³Ø¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä¤³¤ì¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¶¹¤«¤Ê¡©Ë¨¹á¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×
¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤È·ëº§¼°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤ò¤Ä¤Í¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤±¤ì¤É¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ì¤Ï¡¢Ì´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡½ ·ëº§¼°¤Î¤¿¤á¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿È±¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤êÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Àè½µËö¡£·ë¶É¡¢Ì¤Îý¤¬¤Þ¤·¤¯¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤À¤±¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿»ä¤ÎÁ°¤Ë¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡½ ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£
Á´¤Æ¤ò³Ð¸ç¤·¤¿»ä¤Ë¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤¬Èù¾Ð¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìËç¤ÎÉõÅû¤ò¤Ò¤é¤Ò¤é¤È·Ç¤²¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¡£è½Çµ¤È¤Ï¡¢¥Ô¥¶¿©¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç²ò»¶¤·¤¿¤è¡ª¤Û¤é¤³¤ì¡£è½Çµ¤«¤é·ëº§½Ë¤¤¤À¤Ã¤Æ¡×
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¿©´ï¤ÎºîÉÊ½¸¤À¡£»ä¤Î¹¥¤¤Ê¿§¤ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¡¢è½Çµ¤µ¤ó¤¬ºî²È¤µ¤ó¤Ë¿©´ï¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öè½Çµ¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤Î¥¬¥é¥¹ºî²È¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£Ë¨¹á¤Ï¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¤«¤é¡¢¹¥¤¤ËÁª¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×
¡Ö¤¨¡Ä¤½¤ì¤À¤±¡©¡×
¡Ö¡©¤¦¤ó¡¢¤½¤ì¤À¤±¡£¤¢¡¢¤¢¤È¡¢¤ª¹¬¤»¤Ë¤Ã¤Æ¡£²¶¤¿¤Á¤Î·ëº§¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¿¤è¡×
¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¡©
¤É¤¦¤·¤Æ¡©
¤É¤¦¤·¤Æ¡©
è½Çµ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤Ë¡È¤¢¤Î¤³¤È¡É¤ò¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤«¤é1½µ´Ö¤Î¤¢¤¤¤ÀÆ¬¤òÇ±¤êÂ³¤±¤Æ¡¢»ä¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡½ è½Çµ¤µ¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¤½¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤¦¤ó¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤¬¨¡¨¡è½Çµ¤µ¤ó¤ÈÀµµ±¤¯¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¿ÆÍ§¤Ê¤é¡¢¤¢¤ÎÌë¡¢»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÏ¢Íí¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤Ï¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£è½Çµ¤µ¤ó¤Ï¡¢·ëº§¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Î¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÃË¤Î»Ò¤È¡¢¿ì¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¥¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ÎÆü¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ëè½Çµ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢ºá°´¶¤Î¾ÝÄ§¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½ ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Àµµ±¤¯¤ó¤Èè½Çµ¤µ¤ó¤Î²ñÏÃ¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ãà°ì»ä¤Ë²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿è½Çµ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡¢¤Õ¤ÈÆ¬¤Ë¤è¤®¤ë¡£
¤À¤±¤É¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤«¤é¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£è½Çµ¤µ¤ó¤¬¤æ¤ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤½¤â¤½¤â¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡½ ¤½¤¦¤À¤è¡£»ä¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¸µ¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¿ÆÍ§¤´¤Ã¤³¤·¤Æ¼þ¤ê¤Ë¡Ä»ä¤È¤«¡¢½¨¼£¤µ¤ó¤È¤«¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤ë¡¢è½Çµ¤µ¤ó¤ÈÀµµ±¤¯¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬°¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡£
¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é»ä¤Ï¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤ÈÈäÏª±ã¤Ç½Ð¤¹¤ªÎÁÍý¤Î»î¿©¤ò³Ú¤·¤à¡£
¥Û¥Ã¤È¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿µ¤Ê¬¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¤Þ¤Àè½Çµ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
è½Çµ¤µ¤ó¤È¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤È¡¢»ä¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡£
è½Çµ¤µ¤ó¤È¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤È¡¢»ä¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
·ëº§¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤ª½Ë¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¨¡¨¡Àµµ±¤¯¤ó¤Èè½Çµ¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÃË½÷¤Î´¶¾ð¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
»ö¼Â¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤è½Çµ¤µ¤ó¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤´²ÈÂ²¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¤¬Á¢¤à¤è¤¦¤Ê¼°¾ì¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÀµµ±¤¯¤ó¤Î»ëÀþ¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°»ä¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»ëÀþ¤Ë¤Ï¡¢°î¤ì¤ë¤Û¤É¤Î°¦¾ð¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ïè½Çµ¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¿¤À¤Î¡¢¿ÆÍ§¤Ê¤Î¤Ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢è½Çµ¤µ¤ó¤ÈÀµµ±¤¯¤ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÌ©¤ÇÆþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¨¡¨¡¼«Ê¬¤âÃËÍ§Ã£¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤ò²á¾ê¤ËÂ«Çû¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¨¡¨¡µ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÃË½÷¤ÎÍ§¾ð¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î»ä¤Î²áµî¤À¡£Â¾¤Î¿Í¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
»ä¤Îº¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï¡¢º£¤âÈþ¤·¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢°¤¤Ì´¤«¤é³Ð¤á¤¿¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£²¶¡¢¿Í¤Î·ëº§¼°¤ÏÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡ÖÀµµ±¤¯¤ó¤Ò¤É¡¼¤¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÁ°Äó¤À¤è¡×
¼°¾ì¸«³Ø¤ò½ª¤¨¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤È´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀµµ±¤¯¤ó¤ÎËãÉÛ½½ÈÖ¤ÎÉô²°¤òË¬¤ì¤ë¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢¤³¤³¤ò¤Õ¤¿¤ê¤Î¿·µï¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£Ë»¤·¤¤Àµµ±¤¯¤ó¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¤â¶á¤¤¤·¡¢»ä¤Î¼®Î±¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¤¤¤¡£
¤æ¤¯¤æ¤¯»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·»ä¤Î¼Â²È¤Î¶á¤¯¤ËÂç¤¤á¤ÎÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î2¿Í¤·¤«ºÂ¤ì¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤«¤é¾¯¤·Âç¤¤á¤Î¤â¤Î¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡£
¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¡¢ÈÓÁÒ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤òÇÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ç¤âÀµµ±¤¯¤ó¤È¤Õ¤¿¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ëº§¼°¤Ë¤Ï¡¢è½Çµ¤µ¤ó¤Ë¤âÍè¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤Í¡£¤ª´ê¤¤¤·¤¿¥¬¥é¥¹¤Î¤ª»®¤â¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¤âÍè¤Æ¤â¤é¤ª¤Ã¤«¡×
¡Ö¤¦¤ó¡£Ë¨¹á¤¬OK¤Ê¤é¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¡×
·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ»ä¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢·ëº§¤¬¡È¸½¼Â¡É¤À¤«¤é¤À¡£
º£Æü¤Î¼°¾ì¸«³Ø¤â¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤«¤é»Ï¤Þ¤ë·ëº§¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Ë¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ä¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¡È¸½¼Â¡É¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£
Ì´¤â°Ì´¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£½µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÀµµ±¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢¿·µï¤ä²È¶ñ¤Ê¤ó¤«¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸½¼Â¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Æü¤³¤¦¤·¤ÆÉô²°¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¯¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¼°¾ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¾·ÂÔµÒ¤Î¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤¨¤Ã¤È¤Í¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï°ìÅÙ¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¤Í¡©Ãæ³Ø¤Î»þ¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡Ä¡£
¤¢¤È¹â¹»¤Î¥À¥ó¥¹Éô¤ÎÃç´Ö¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Æ¡Ä¤¢¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë2¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾®¤µ¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¥¨¥¯¥»¥ë¤ò°õºþ¤·¤¿»æ¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
Àµµ±¤¯¤ó¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤ë¡È¸½¼Â¡É¤ÎÏÃ¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤Þ¤ÞËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¿Ì´¤ÎÏÃ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ç¡¢»ä¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¡£»ä¤Ï¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢Àµµ±¤¯¤ó¤¬¼«Ê¬Â¦¤Î¥ê¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿»þ¤â¡¢Æ°ÍÉ¤·¤¿É½¾ð¤Ï¸«¤»¤º¤ËºÑ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Éô³è¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë2¤Ä¡£¾¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡ª
²¶¤ÎÊý¤Ï¤Í¡Á¡¢°ìÃ¶¸õÊä½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¤¡¡×
Àµµ±¤¯¤ó¤ÎÏÓ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÍ§¿Í¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥ê¥¹¥È¤ËÊÂ¤ÖÌ¾Á°¤ò¸«¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖËþÁÒè½Çµ¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À¨¡¨¡¨¡¡£
ÂçÀª¤Î½÷Í§Ã£¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Àµµ±¤Î½÷Í§Ã£¤Ï¡¢è½Çµ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Ë¨¹á¤Ë¡¢Àµµ±¤Ï¡Ä