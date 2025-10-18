¤´ÈÓ¤ÈÌ£Á¹½Á¤¬¤ªÂØ¤ï¤ê¼«Í³¡õ¾®È¤â¼è¤êÊüÂê¤Ç500±ß¡ª ¤ªÂ·¤¤¥³ー¥Ç¤ÎÁÐ»Ò»ÐËå¤¬·Þ¤¨¤ëÂçºå¡¦È¬Èø¤Î¿Í¾ð¿©Æ²!!
¹©¾ì¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¢¤¿¤«¿©Æ²¡×¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤²ÈÄíÎÁÍý¤¬É¾È½¤Î¤ªÅ¹¡£ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦»Ð¤Î°ÂÂðÍ³»Þ¤µ¤ó¡¢Ëå¤Î»Ë»Þ¤µ¤ó¤ÎÁÐ»Ò»ÐËå¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤ÎÄê¿©¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ä¥¯¥êー¥à¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤ªÂØ¤ï¤ê¼«Í³¤Î¤´ÈÓ¤ÈÌ£Á¹½Á¡¢¤µ¤é¤Ë¿ô¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ëÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¾®ÈÎÁÍý¤â¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤È500±ß¡ª ¶Ã¤¤Î°Â¤µ¤ò¤³¤ÎÊª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ー¥×¤·Â³¤±¤ëÈëÌ©¤È¤Ï¡Ä¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¤¢¤¿¤«¿©Æ²¡×¤Î³«Å¹¤ÏÄ«7»þ¡£¤½¤Î¾¯¤·Á°¤Î6»þ45Ê¬¡¢Í³»Þ¤µ¤ó¡¢»Ë»Þ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ªÅ¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤âÆ±¤¸¤Ê¤éÍÎÉþ¤â¥«¥Ð¥ó¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤ÎÃç¤è¤·»ÐËå¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯¼è¤ê¤«¤«¤ë¤Î¤ÏÄ«Äê¿©¤Î½àÈ÷¡£¤³¤Á¤é¤â¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¤´ÈÓ¤ËÌ£Á¹½Á¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±Áª¤Ù¤ë¾®È¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç400±ß¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹¤¬³«¤¯¤È¤¹¤°¡¢¾ïÏ¢¤Î²¬Â¼¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÊ¸¤Ï¡Ö¥Í¥Ð¥Í¥ÐÄê¿©¡×500±ß¡£¤´ÈÓ¤ËÇ¼Æ¦¤È¥ª¥¯¥é¡¢À¸Íñ¤Ë¤ä¤Þ¤¤¤â¤òºÜ¤»¤¿²¬Â¼¤µ¤óÀìÍÑ¤ÎÎ¢¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£8»þÁ°¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¬ÍèÅ¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¾Æ¤µû¤ò¥¢¥Æ¤ËÄ«¤«¤é¥Óー¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¿¤«¿©Æ²¡×¤ÎÇË³Ê¤Î¤ªÃÍÃÊ¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¿´ÇÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤è¤¯¾¦Çä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ê¤È¡Ä¡×¤È¤ªÅ¹¤ò°Æ¤¸¡¢¡ÖÃÍÃÊ¤ò¾å¤²¤¿¤é¤É¤¦¤ä¡¢¤È°ì±þ¤ÏÃé¹ð¤·¤Æ¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö¤Î°ÂÂð»ÐËå¤Ï¡Ö¡Ê°Â¤¤Êý¤¬¡Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¥±¥í¥ê¡£¤ªÊ¢¤â²û¤âÂçËþÂ¤Ç¡Ö¡È¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»þ¡×¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤È¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÄê¿©¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚÆ°²è¡Û°Â¤µ¤Î¤¿¤á¤Ë»ÅÆþ¤ì¤ä»Å¹þ¤ß¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¡¢»ÐËå¤ÎÂçÊ³Æ®¤Ë¤âÌ©Ãå¡ª¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Ï¥ó¥Ðー¥°ºî¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ëÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤ÅØÎÏ¤È¤Ï¡©
¸áÁ°11»þ¡¢Ä«¿©¥¿¥¤¥à¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Äê¿©¤¬500±ß¤Ë¡£¤¢¤ó¤«¤±¤½¤Ð¤ä¥«¥ìー¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤Ê¤É¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ê¾®È¤âÁª¤ÓÊüÂê¤È¤¢¤ê¡¢¤ªÃë»þ¤ÏÂçÀ¹¶·¤Ç¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
°ÂÂð»ÐËå¤¬¿©Æ²¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï15Ç¯Á°¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤«¤¿¤ï¤é¡¢·àÃÄ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢·àÃÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬»Ï¤á¤¿°û¿©Å¹¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ªÅ¹¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤È»ÐËå¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¤³¤Î15Ç¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤Ï1Æü¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¤ÏÍî¤Á¤Æ¸á¸å7»þ¡¢Ìë¤ÎÅ¹Æâ¤â¤Û¤ÜËþÀÊ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2¤«·îÁ°¤Ë¶á½ê¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤´É×ÉØ¤¬Í¼¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Î¤¢¤¸¥Õ¥é¥¤¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦±ü¤µ¤Þ¤Ï¡¢³°½Ð»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¼Ö¤¤¤¹¤Ç¡¢¼Ö¤Ç¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤¬É¬Í×¡£»ÐËå¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶Å¹¤Î³°¤Þ¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢·Þ¤¨¤Î¼Ö¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´¶·ã¤·¤¤ê¤Ç¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Í³»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ª¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÆëÀ÷¤ß¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤È¼êÏÃ¤â¥Þ¥¹¥¿ー¡£¤ªµÒ¤µ¤óÆ±»Î¤Ë¤â²¹¤«¤¤¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤¿¤«¿©Æ²¤Î¡×Ì¥ÎÏ¤Ï°ÂÂð»ÐËå¤Î¡ÖÌµ½þ¤Î°¦¡×¤À¤È¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¸á¸å10»þ¡¢ºÇ¸å¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÏÊÄÅ¹¡£»ÐËå¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ´¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡ÊÅ¹¤ò¡ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»Ë»Þ¤µ¤ó¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤Ü¤è¤Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍè¤ë¤ó¤ä¤Ç¡×¤È¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¼ÂÏ¿¡ª¿Í¾ð¿©Æ²¡×¤Ï¡¢9·î29Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó Ëè½µ·îÍË～¶âÍË¸á¸å3:40～¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡ÙYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ
