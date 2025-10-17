お笑いコンビ「エルフ」荒川（29）が17日、自身のインスタグラムを更新。ピンクヘアで前髪をぱっつんにした新ヘアを披露した。

荒川は16日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後8・00）で「前髪ぱっつんチェンジ」の企画に出演。同企画は「くすぶる芸能人を大胆イメチェン!!」として前髪をぱっつんにした新ヘアが似合うかを50人に審査してもらうというもの。

同日の投稿では「扉開かせてもらいました」「仮眠とってて寝覚めたら鬼バズしててびっくり 反響ありすぎてなんか優勝したんか思った（笑）」とその反響が絶大だったことを報告。しかしながら「賞レースはいつもの姿で出たい」という本人の希望から、すぐに戻してしまったことも伝えていた。

今回は「“半端なギャルじゃいられない”」と歌手・相川七瀬の「夢見る少女じゃいられない」をオマージュした決めぜりふを添え「二次会、三次会、四次会で歌って参いりました」と荒川。大反響のピンク髪ショットを複数掲載した。

この投稿にファンからは「素材がいい」「似合ってます」「モードな衣装も似合うの最強すぎですかわいい」「モデルさんですか」「一生それでおって」「何でも似合うの罪」「ほんと最強ギャルすぎる」などのコメントが寄せられた。