「JO1」の大平祥生が、「ME:I」のメンバー・飯田栞月（SHIZUKU）との二股交際が報じられ、10月15日に活動休止を発表した。同スキャンダルをめぐり、Kis-My-Ft2が、思わぬ“とばっちり”を受けているという。

「10月15日、大平さんの所属事務所『LAPONEエンタテインメント』は公式サイトで彼の活動休止を発表。『弊社の規定に反する事案が発覚した』としています。同時に飯田さんも活動休止に。直前に『週刊文春』が、大平さんが飯田さんと二股交際をしていたことを報じたためですね。JO1とME:Iは同じオーディション番組から誕生した兄妹グループで、ともに紅白出場を果たしている人気グループ。そんな禁断愛に双方のファンからの悲鳴がやみません」（芸能記者）

するとこの報道後、X上ではこんな投稿が書き込まれていた。

《不人気メンバーこそ意識が低いからグループに迷惑をかける。キスマイ横尾現象だ》

と、キスマイメンバーの横尾渉の名前を出して非難する声があがったのだ。当然、こうしたポストを知った横尾のファンは

《横尾現象って何？横尾さんいつグループに迷惑かけた？ 不祥事起こしたこと一度もない》

《普通に結婚しただけだし、グループに迷惑かけてない》

といった反論が相次いだ。一方、《めちゃくちゃ納得してしまった》と同調する者も出てきて紛糾している。いったいどういうことなのか。

「横尾さんは今回の大平さんのように不祥事を起こしたことはありません。ただ、たとえばダンスの振りが1人だけズレていることなどを他のメンバーのファンから指摘され、“グループの足を引っ張っている”とやり玉にあげられていたこともありました。

たとえば、2023年2月の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）で楽曲『Lemon Pie』を披露した際、彼だけがダンスの振りで大きくズレてしまい、視聴者からプロ意識が足りないなどと批判の声が上がったこともありますね」

2021年に一般女性との熱愛をスクープされた際の騒動も多くのファンに記憶されている。

「彼は交際について、『中途半端な気持ちではない』と、アイドルらしからぬ大胆宣言をし、固い決意通り、2023年にその女性と結婚。グループで初の既婚者となりました。またその相手と思われる女性も交際時、SNSで匂わせ投稿をしていたことも話題になっていました。同じグループの中でも、なにかと批判対象にされやすいという点で横尾さんの名前があがってしまったのでしょうね。

ただ彼は『プレバト!!』（TBS系）で俳句の永世名人として君臨するなど多彩な才能を発揮しています。不祥事を起こしたこともないのに『横尾現象』といった不名誉なネーミングをされることに、疑問の声が出るのも当然ですよ」（前出・記者）

グループで活動するアイドルをめぐってはこうしたメンバーのファン同士の争いが度々起こるという。

「仕方のないことですが、ファンはグループ内で自分の“推し”がいちばんだと思いたいもの。そうした心理から派生して“誰が不人気か”“誰が足を引っ張っているか”という議論もされやすいのです。その結果、今回のような論争が生まれたのでしょう。ただ、今回のスキャンダルで大平さんがほかのメンバーに迷惑をかけたのは間違いない。ほかのメンバーのファンからも支持してもらえるように、しっかりと身も心も入れ替えるしかないでしょうね」（芸能ジャーナリスト）

あまりに横尾が可哀想な気がするが……。