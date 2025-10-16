11月14日に豊田スタジアムで開催…過去の対戦成績は日本の5勝3敗

日本サッカー協会（JFA）は10月16日、11月14日に愛知・豊田スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ2025で、日本代表がガーナ代表と対戦することを発表した。

試合は11月14日の19時20分にキックオフ予定で、TBS系列で全国生中継される。対戦相手のガーナ代表は、2025年9月18日更新のFIFAランキングで75位。日本代表との過去の対戦成績は、日本の5勝3敗となっている。

森保一監督は「2022年のキリンカップで対戦したガーナ代表戦では我々が勝利しましたが、アフリカのチームらしく、身体能力の高さを生かしたプレーが印象的でした」と相手の印象に言及。さらに「今回対戦するガーナ代表はFIFAワールドカップ26アフリカ予選をグループ首位で通過し、実力は疑う余地がありません」と警戒感を示した。

森保一監督のコメントは以下のとおり。

「2022年のキリンカップで対戦したガーナ代表戦では我々が勝利しましたが、アフリカのチームらしく、身体能力の高さを生かしたプレーが印象的でした。今回対戦するガーナ代表はFIFAワールドカップ26アフリカ予選をグループ首位で通過し、実力は疑う余地がありません。今回も同様に非常に難しい戦いになると思いますが、我々もこれまでに積み上げてきたものに加えてさらにクオリティを高めたいと思います。来年のワールドカップ本大会に向けて日本一丸でチャレンジしながら勝利をサポーターに届けたいと思います」（FOOTBALL ZONE編集部）