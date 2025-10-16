阪神がドラフトで獲るべき人材は？ 藤川体制に潜む懸念材料を睨んだ”正攻法指名”、そして「外れ1位」で狙いたい”打てる捕手”
今季に圧倒的な強さで2年ぶりのリーグ優勝を達成した阪神。主力選手もまだまだ若さがあり、しばらくこの強さが続く可能性も高そうだが、懸念材料があることも確かだ。
投手では才木浩人、野手では佐藤輝明が近年中にメジャー移籍を目指すという報道も出ており、両雄の退団時に対する備えはまだ十分とは言えない。また、投手陣では2019年にドラフト1位で入団した西純は野手転向が決まった。若手投手で今後大化けが期待できそうなのは門別啓人と今朝丸裕喜くらいしか見当たらない。野手では、今季主戦捕手を務めた坂本誠志郎とチームが誇るリードオフマン、近本光司の後釜も気になるポイントだ。
10月15日時点では、目玉である立石正広（創価大・内野手）が1位指名の最右翼と報じられているが、チーム事情を考えても妥当な選択と言えるだろう。大学ナンバーワンの呼び声もある立石は、やや成績が落ちはじめている大山悠輔の後釜として最適な人材であり、仮に入団すれば佐藤がメジャーに移籍した後も長打力の大幅ダウンを防ぐことができそうだ。まずは競合覚悟で立石獲りに向かうというのが正攻法と言えるだろう。
近年の阪神のドラフトを見ていると1位で抽選を外しても同じポジションの選手を狙う傾向が強く、そうなると立石の次候補としては松下歩叶（法政大／内野手）、谷端将伍（日本大／内野手）の名前が挙がる。ただ大山はまだ余力があり、佐藤もオフにいきなりメジャーに移籍する可能性は高くないことを考えると、そこまで内野手にこだわる必要はないようにも感じる。
そこで外れ1位で残っていた際に面白い選択肢となりそうなのが、小島大河（明治大・捕手）だ。明治大で2年から不動の正捕手となり、リーグ戦通算打率は昨年の目玉だった宗山塁（楽天）を上回る打てるキャッチャーだ。
右足を高く上げる一本足のスタイルだが、タイミングを合わせるのが抜群に上手く、鋭い振り出しでスタンドまで運ぶ長打力も備えている。打撃の安定感という意味では今年の大学生でもトップと言える存在だ。
捕手としての評価は分かれそうだが、地肩の強さやフットワークの良さはあり、しっかり鍛えれば、プロでも正捕手になれるだけのポテンシャルを秘めているように見える。再来年からセ・リーグでも指名打者制が導入される流れを汲んでも、キャッチャーとDHで併用しながら守備面を鍛えていくというプランも考えられる。坂本の後釜問題と、佐藤が抜けた後の穴の両方を解決できる選手となる可能性も十分にありそうだ。
1位で野手を確保した後は将来性豊かな投手を狙いたい。高校生では石垣元気（健大高崎）が圧倒的な存在となっており、2位指名は現実的ではないが、それ以外の候補として挙げたいのが、森陽樹（大阪桐蔭）と藤川敦也（延岡学園）の2人だ。
森は中学時代から軟式で140キロを超える球速をマークした大器で、190cmの長身から投げ下ろすボールの角度と勢いは高校生ではトップクラスだ。高校3年間では成長しきれなかったようにも見えるが、才木など大型投手を上手く伸ばしてきた阪神なら上手くマッチする可能性もあるだろう。一方の藤川も堂々とした体格を誇る大型右腕。力みのないフォームで140キロ台後半をマークするのが大きな魅力で、最終学年ではスピード以外の面も大きく成長したところを見せている。
2位以下はウェーバー順となるため、指名順は遅くなる阪神だが、逆に3位は早く指名できるため、この2人を2位と3位で両獲りし、今朝丸と競わせて将来の投手王国を築くための足掛かりとするのも面白いだろう。
