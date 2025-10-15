YSL BEAUTYの煌めくホリデーコレクション♡ADORN IN GOLD

YSL BEAUTYが贈るホリデー2025限定コレクション『ADORN IN GOLD』が登場。星空のように煌めくGOLDの輝きをまとい、アイシャドウ「クチュール ミニ クラッチ」やラメ入りリップ「YSL ラブシャイン」、さらに濃密なバニラ香の「リブレ オーデパルファム バニラ クチュール」まで、贅沢なアイテムであなたのホリデーを華やかに演出します♡数量限定発売です。

煌めくアイシャドウで主役級の輝きを

クチュール ミニ クラッチ

YSLアイコンアイシャドウ「クチュール ミニ クラッチ」限定No.025 ゴールデン ラスト（11,440円）は、GLITTERのロゼシャンパンゴールドやSHIMMERYのローズゴールドなど4色をラインナップ。

夜の秘密を纏うような輝きが目元を彩り、ドレスアップした自分をより印象的に演出します。

ラメ入りリップ＆グロスで唇に光を

「YSL ラブシャイン キャンディグレーズ」「リップスティック」「グロスプランパー」はGOLDパッケージで登場。

キャンディグレーズNo.22 ロージーピンク（6,490円）は微細ラメで血色感を演出。

リップスティックNo.218 ディープラズベリーピンク（6,490円）は妖艶で華やかな印象に。

グロスプランパーNo.12 ハニーアプリコット（5,500円）は大粒ラメで視線を釘付けに♡

香りと輝きで完成するホリデー ワードローブ

リブレ オーデパルファム バニラ クチュール

YSLアドベントカレンダー

YSLの“自由”の香り「リブレ オーデパルファム バニラ クチュール」（50mL 22,000円）を纏えば、上質なバニラとオレンジブロッサム、ラベンダーのアコードが官能的に広がります。

さらに、星を散りばめたYSLアドベントカレンダー（99,000円）で、ホリデーの毎日を特別に♡ゴールドの輝きで主役級の華やぎを楽しめる限定コレクションです。

ホリデーの主役に輝くYSL GOLDの魔法

YSL BEAUTYの『ADORN IN GOLD』コレクションは、アイシャドウやリップ、グロス、フレグランスまで、GOLDの輝きで日常を特別に彩ります。

限定アイテムの数々は、星空のような煌めきを纏い、あなたをホリデーシーズンの主役へと導きます♡公式オンラインや表参道フラッグシップで数量限定発売中。特別な夜を、思いきり楽しんで。