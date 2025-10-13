【2025年10月】100万円を1年、定期預金に預けるならどの銀行がいい？おすすめの定期預金
10月に入り、3000品目以上の飲料・食料品が値上げとなりました。電気・ガス代も、政府の補助金終了により負担が増す見込みです。物価高に終わりが見えない今、節約だけでは追いつかず、手持ち資金の運用を検討されている方も多いのではないでしょうか。
All Aboutマネー編集部では、金利情報に加えて、預け入れ条件やキャンペーン情報も徹底調査し、今月おすすめの定期預金をご紹介しています。今回は「100万円を1年間預けるのにおすすめな定期預金」です。ぜひ参考にしてみてください（金利は2025年10月6日時点）。
▼UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
▼香川銀行 セルフうどん支店
・商品名：超金利トッピング定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上100万円まで（1円単位）
※1人100万円まで。
▼Ｂ舅促優スト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.90％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
▼ぅリックス銀行
・商品名：eダイレクト定期預金〜インターネット取引専用預金〜スーパー定期
・金利：0.85％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上300万円未満（1円単位）
※新規口座開設の場合は、「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」が利用でき、1年ものは金利年1.20％となる。預入上限額は1000万円。
▼グι銀行 四国八十八カ所支店
・商品名：だんだん定期預金ワイド
・金利：0.85％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上300万円以内（1円単位）
※特別金利プラン適用。終了時期は未定。一括預入限定で、1人300万円が上限。
▼ε豕スター銀行
・商品名：スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞
・金利：0.75％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※新規口座開設の場合は、インターネット限定の「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」が利用でき、1年ものが金利年0.78％となる。預入金額50万円以上。
▼SBJ銀行 「はじめての定期預金〈はじめくん〉」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上（1円単位）
※SBJ銀行ではじめて口座を開設される方限定で、1人500万円まで。口座開設月を含む当初3カ月間預け入れること。
▼auじぶん銀行 「デビュー応援定期預金」
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※auじぶん銀行ではじめて口座を開設される方限定。口座開設日から、口座開設日の翌々月末まで預け入れること。
▼静岡銀行 しずぎんインターネット支店 「ウェルカム定期預金」
・金利：0.80％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上3000万円以下
※新たに静岡銀行インターネット支店の口座を開設される方限定で、キャンペーン期間は2026年3月31日まで。募集金額600億円に達した時点（3カ月ごとに150億円を上限）で取り扱い終了。
定期預金を利用する際は、すぐ使う予定のないお金だけを預け入れるようにしましょう。
(文:All About 編集部)
All Aboutマネー編集部では、金利情報に加えて、預け入れ条件やキャンペーン情報も徹底調査し、今月おすすめの定期預金をご紹介しています。今回は「100万円を1年間預けるのにおすすめな定期預金」です。ぜひ参考にしてみてください（金利は2025年10月6日時点）。
100万円を1年間預け入れるなら？ おすすめの銀行6ついずれも預金保険制度により、元本1000万円までとその利息などが保証された定期預金です。
▼UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
▼香川銀行 セルフうどん支店
・商品名：超金利トッピング定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上100万円まで（1円単位）
※1人100万円まで。
▼Ｂ舅促優スト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.90％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
▼ぅリックス銀行
・商品名：eダイレクト定期預金〜インターネット取引専用預金〜スーパー定期
・金利：0.85％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上300万円未満（1円単位）
※新規口座開設の場合は、「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」が利用でき、1年ものは金利年1.20％となる。預入上限額は1000万円。
▼グι銀行 四国八十八カ所支店
・商品名：だんだん定期預金ワイド
・金利：0.85％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上300万円以内（1円単位）
※特別金利プラン適用。終了時期は未定。一括預入限定で、1人300万円が上限。
▼ε豕スター銀行
・商品名：スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞
・金利：0.75％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※新規口座開設の場合は、インターネット限定の「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」が利用でき、1年ものが金利年0.78％となる。預入金額50万円以上。
新たに口座開設する方限定！新規口座開設者限定で、下記のような高金利キャンペーンも実施されています！
▼SBJ銀行 「はじめての定期預金〈はじめくん〉」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上（1円単位）
※SBJ銀行ではじめて口座を開設される方限定で、1人500万円まで。口座開設月を含む当初3カ月間預け入れること。
▼auじぶん銀行 「デビュー応援定期預金」
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※auじぶん銀行ではじめて口座を開設される方限定。口座開設日から、口座開設日の翌々月末まで預け入れること。
▼静岡銀行 しずぎんインターネット支店 「ウェルカム定期預金」
・金利：0.80％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上3000万円以下
※新たに静岡銀行インターネット支店の口座を開設される方限定で、キャンペーン期間は2026年3月31日まで。募集金額600億円に達した時点（3カ月ごとに150億円を上限）で取り扱い終了。
定期預金を途中で解約すると？満期を待たずに定期預金を解約する場合、預け入れた時の金利ではなく、中途解約利率が適用されることになります。解約の取り扱いは銀行ごとに異なりますので、事前に確認することが大切です。
定期預金を利用する際は、すぐ使う予定のないお金だけを預け入れるようにしましょう。
(文:All About 編集部)