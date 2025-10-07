10月4日に公然わいせつの疑いで逮捕、送検されたアイドルグループ「Aぇ！group」の草間リチャード敬太が、6日に警視庁三田署から釈放された。今回の逮捕について、有名人からもさまざまな声があがっている。

【写真】値札で顔が覆い隠される『Aぇ! group』草間リチャード

逮捕容疑は、4日の午前5時40分頃、新宿区新宿2丁目のビル1階出入口付近で下半身を露出したというもの。草間は酒に酔っていたと見られる。通行人の男性が目撃、通報し、警察官が現場にかけつけた時には衣服を着ていたという。

草間リチャード敬太に賛否の声

釈放された草間は肩をふるわせながら頭を下げ、苦しそうに涙をこらえた。この様子に、元大阪府知事で弁護士の橋下徹は、「性加害、性犯罪ではない公然わいせつであれば、僕は厳重注意の話だと思う」と持論を語った。「特定の女性相手に露出をしたら話は別ですけど、酒に酔った形であればもう不注意。気を付けてはいただきたいですけど、仕事をやめるとかそういう話はない」と擁護した。

一方、当然厳しい意見もあがっている。

「6日放送の『情報ライブミヤネ屋』（日本テレビ系）で、梅沢富美男さんは“お酒のせいにするんでしょうけど、それはよくないと思います”ときっぱりと断言。“何でそんなことをしたのかっていうのは、しっかりしないと。訳が分からなくてやってしまいましたって、そんなことは絶対ありませんから”と厳しい指摘をしていました。橋本さんの意見とは正反対ですね」（芸能誌ライター）

そんな擁護や批判の声があるなかで、物議を醸す投稿をしたのが幻冬舎の編集者・箕輪厚介だ。6日に自身のXを更新し、なぜか「謝る必要なんかない」と投稿。「服なんか脱ぎたい時に脱げばいいはずなのに、脱げない社会がおかしい」とはっきり述べた。ネット上では困惑が広がっており、

《どういう社会を想定しているんだ？》

《理にかなっているようでむちゃくちゃ》

《自由という言葉をはきちがえてる》

《公然わいせつは罪じゃないってことか？何を言ってるんだこいつは？》

などツッコミのコメントが殺到している。

「箕輪さんの発言は一見、草間さんを擁護しているようにも思えますが、《何もフォローになってない》と世間は否定的です。《こういう事を言うことで余計要らぬ火の粉がふりかかる》《リチャードへの追い討ちだろ》という怒りの声も聞かれます。さらには《不倫が露出狂を擁護してる》などと、箕輪さんの最近の騒動まで持ち出されていました」（前出・芸能誌ライター）

法を否定しかねない箕輪の発言に、《かばい方は他にあるだろ》という声もあがっている。はたして謎発言の真意は何だったのだろうか。