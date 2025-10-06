Torridenポップアップストア『うるおいの間』が原宿に期間限定オープン♡

韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」が、2025年10月8日（水）～10月27日（月）の期間限定で、原宿「GATE」にてポップアップストア『Torriden うるおいの間』を開催します。ブランド独自の「浸透設計」を体感できる特別な空間では、オンライン限定商品を含む全ラインアップの販売や、新商品の先行発売も実施予定。Torridenの世界観を五感で楽しめる注目のイベントです。

Torridenポップアップストア『うるおいの間』とは

ブランド哲学を体感できる特別な空間として展開される『Torriden うるおいの間』は、「接触」「浸透」「定着」の3エリアで構成。

来場者は、Torridenの“浸透設計”をテーマにした展示や体験ゾーンを通じて、ブランドの世界観にじっくり触れられます。

アワード受賞歴の展示や、Torridenファンがメッセージを残せる体験コーナー、全商品のテスター体験など、ここでしか味わえないコンテンツが揃っています。

新商品＆限定セットも登場！注目のラインアップ

価格：990円（税込）

ポップアップストアでは、リップケアの新商品「セルメイジング コラーゲン リップエッセンス」が先行発売。

5D-複合コラーゲン※1やペプチド※2、ナイアシンアミド※3を配合し、乾燥による唇のシワやハリ不足をケア。さらに、3種のオーガニックオイル※4とシアバター※5がうるおいを守り、ふっくらとしたツヤ唇へ導きます。

内容量：11ml

※1 コラーゲン、水溶性コラーゲン、コラーゲンエキス、加水分解コラーゲン、コラーゲンアミノ酸（すべて保湿成分）

※2 ヘキサペプチド-2、アセチルヘキサペプチド-8（すべて保湿成分）

※3 整肌成分

※4 ホホバ種子油、オリーブ果実油、マカデミア種子油（すべて保湿成分）

※5 シア脂（保湿成分）

また、「セルメイジング ミニアンプル セット」（1,760円／税込）もポップアップ限定で登場。

透明感※1を与える「ビタC ブライトニング アンプル（10ml）」と、毛穴ケア※2に特化した「コラーゲン ポア パーフェクティング アンプル（10ml）」の2本セットで、Torridenの実力を手軽に体感できます。

※1 うるおいを与え、乱れた肌表面のキメが整った印象のこと

※2 保湿により、毛穴の目立ちにくい肌へ導くこと

Torridenポップアップストア詳細情報

ポップアップストア『Torriden うるおいの間』は、2025年10月8日（水）～10月27日（月）の期間限定で開催。

営業時間は11:00～20:00、場所は原宿の「GATE」（東京都渋谷区神宮前6-5-10）です。どなたでも入場可能で、混雑時は入場制限を行う場合も。

オンラインでしか出会えなかったアイテムを実際に手に取れるこの機会、Torridenの“うるおいの哲学”を肌で感じてみてください♪

うるおいを、あなたの肌と心へ♡

Torridenの「うるおいの間」は、単なるポップアップストアではなく、ブランドの想いと技術が融合した“体験型スキンケア空間”。

リップからアンプルまで、Torridenが誇る保湿力と浸透設計を五感で堪能できる特別なチャンスです。

この秋、あなたの肌をうるおいで満たす新しい出会いを、ぜひ原宿で。