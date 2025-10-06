DeNAの投手、藤浪晋太郎（31）が苦戦している。9月28日の広島戦では7回に登板し、先頭打者の林晃汰（24）にヒットを浴びた。次の矢野雅哉（26）がバントの構えを見せると太ももに死球。球場が騒然とする中、打席に立った清水叶人（21）への球は暴投となってノーアウト2、3塁となってしまった。

それでも清水は空振り三振で討ち取った。だが代打の佐藤啓介（24）には四球。これでノーアウト満塁のピンチを招き、三浦大輔監督（51）が降板を告げた。

9月30日のヤクルト戦でも7回に登板。先頭の並木秀尊（26）に四球を与え、北村恵吾（24）と西村瑠伊斗（21）に連打を浴びて1失点。さらに内山壮真（23）への球は背中の後ろを抜けるという大暴投で2点目を許してしまった。

CSで投げるのか、はたして

四球、死球、暴投とコントロールに問題を抱えていることがよく分かる。10月1日現在、藤浪は6試合に登板して1勝0敗。防御率は4・09で、与四球が9、与死球が2という投球成績だ。担当記者が言う。

「10月1日はDeNAの最終戦である対ヤクルト戦が行われたのですが、その試合前に藤浪投手の1軍登録抹消が発表されました。DeNAはセ・リーグ2位が確定したので、10月11日から3位の巨人とクライマックスシリーズ（CS）のファーストステージを戦うため、藤浪投手がCSのマウンドに立つか注目されていました。ちなみに11日に1軍復帰することは可能です。Xを見ると『藤浪投手はCSでは投げない可能性が高い』と認識したファンもいれば、『DeNAの投手陣は台所事情が苦しい。2軍で調整し、11日に1軍に上がる可能性は残っている』と期待を寄せるファンもいることが分かります。また中日スポーツは10月4日、CSで藤浪投手はブルペン起用されると報じました」

右バッターとの対戦が原因

野球解説者の前田幸長氏はロッテ、中日、巨人の3球団で投手として活躍。先発、中継ぎ、クローザーの全てを経験した。

前田氏は藤浪がマウンド上で悪戦苦闘している理由について、「右バッターと対戦することが重い精神的負担となってのしかかり、ピッチングが乱れていると考えられます」と指摘する。

「大前提として藤浪投手はフォームに大きな問題を抱えています。極端な言い方をすれば、藤浪投手はキャッチャーに向かって投げるというより、右のバッターボックスに向かって投げるようなフォームなのです。結果、これまでにも右バッターに危険な球を投げてきました。ところがアメリカから帰国して初登板となった8月17日と、2戦目となった8月31日の中日戦で、中日は死球リスクを考慮してバッターを左打ちで揃えたのです。これは藤浪投手にとって精神的に楽だったことは間違いないでしょう。実際、2試合とも無失点で抑えたほか、31日の試合は勝利投手にも輝きました」

9月7日のヤクルト戦では帰国後初となる先発投手として起用されたが、対戦相手は右打者を6人並べてきた。すると2回に右打ちのホセ・オスナ（32）にホームランを浴び、7回は右打ちの北村恵吾（24）が2塁打。さらに右打ちの中村悠平（35）には顔面付近に危険な球を投げてしまう。

藤浪が直面する「自分自身の恐怖」

「ピッチャーは先発でも中継ぎでも抑えでも、頭の中で必ず9人のバッター全員と対戦する心の準備をします。中継ぎとしてノーアウトで登板した際でも、対戦する3人のバッターだけでなく、必ず4人目や5人目のバッターについても攻め方などを心の中で確認します。そして今の藤浪投手は、たとえ次の3人が左バッターだったとしても、4人目や5人目、6人目に右バッターが控えていると心が乱されるのでしょう。この事実を明らかにしたのが9月28日の広島戦と30日のヤクルト戦だったと言えるのではないでしょうか」（同・前田氏）

打線の中に王貞治氏やランディ・バース氏といった球史に残る強打者の名前を見つけたら、当然ながら投手は恐怖を感じる。だが、己を信じて投げることは可能だ。

藤浪も右バッターに恐怖を感じている可能性があると前田氏は指摘するわけだが、それは結局のところ、藤浪は己の投球が信じられないということだろう。

「もし右バッターに死球を当ててしまったら……」と不安が募っているのではないか。己の投球を信じてイチかバチか、とにかく球を放ってみるという精神状態とは正反対だと言っていい。萎縮が取り沙汰されるのは当然だろう。

前田氏は「藤浪投手が右バッターに対して強いプレッシャーを感じるようになった原点は2015年4月の阪神・広島戦だったと考えます」と言う。

戦力外通告の可能性

「この試合ではバントの構えをした投手・黒田博樹さんに3球連続で厳しい内角攻めを行い、うち2球は顔面付近を横切るなど、かなり危険な球だったのです。そして黒田さんは右打ちでした。黒田さんは激昂し、バットを持ったままマウンドに歩み寄るという緊迫した事態に発展しました。藤浪投手にとってはMLBでも大活躍した偉大な先輩にケガを負わせる寸前だったわけであり、その先輩を激しく怒らせてしまいました。この経験が、“心の傷”として藤浪選手に残っている可能性があります」（同・前田氏）

前田氏は常に「野球選手が心の問題を抱えた場合、心だけを治療しようとしても効果に乏しい」と指摘している。

「野球選手が不安を抱えるのは不調が原因です。そのため不調の原因を究明し、投球や打撃のメカニズムを正しく修正するのが最良の治療法なのです。好成績になれば心の問題は自然と回復します。藤浪投手が投球のメカニズムを修正し、右バッターでも死球の不安が消滅すれば、全盛期の輝きを取り戻す可能性が出てきます。ただし、私は率直に言って、今後の状況はかなり厳しいと考えています。本人が聞く耳を持たないのか、DeNAのコーチ陣に問題があるのかは分かりませんが、今季の成績や投球内容では1軍のピッチャーとしてマウンドに立つ資格があるとは思えません。危険球を投げて打者に大ケガを与えてしまうリスクも常に存在します。CSに登板するという話どころか、DeNAが藤浪投手に戦力外通告を行っても不思議はないのではないでしょうか」

