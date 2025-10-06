½§ºê°½¡Ö·ëº§»ØÎØ¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡6·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿À¼Í¥¡¦½§ºê°½¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ëº§»ØÎØ¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥´³ä¤ì¤Æ¤ë¡ª½§ºê°½¤ÎÂ©»Ò0ºÐ¤Î»÷´é³¨
¡¡5Æü¤è¤êX¤Ç¤Ï¡ÖÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤È¤«´¹µ¤Àð¤Î¤Ä¤±Ëº¤ì¤È¤«¿©´ï¤ÎÀö¤¤»Ä¤·¤È¤«»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ËèÅÙ¸À¤¤Ìõ¤ÈÈï³²¼Ô¥à¡¼¥Ö¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Ç¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡©¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¡ÖÇ¥¿±Ãæ»Å»ö¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÀ¸³èÈñ¤â½Ð»ºÈñÍÑ¤âÀÞÈ¾¡¢»º¸å½ÐÁ°¤Î¼÷»Ê¤ò°ì²ó¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¡£¥Þ¥¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡ªÁá¤¯¥é¥¸¥ª¤ÇÃý¤ê¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ëº§»ØÎØ¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤½¤ó¤ÊÏÃ¤â¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È»äÀ¸³è¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½§ºê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØHUG¤Ã¤È¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤Î°ì¾òÍöÀ¤Ìò¤ä¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¿·ÅÄÈþÇÈÌò¡¢¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù³ýÌî¥«¥¨¥ÇÌò¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2019Ç¯12·î¤Ë¹½À®ºî²È¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë°ËÊ¡Éô¿ò¡Ê¤¤¤Õ¤¯¤Ù¡¦¤¿¤«¤·¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥´³ä¤ì¤Æ¤ë¡ª½§ºê°½¤ÎÂ©»Ò0ºÐ¤Î»÷´é³¨
¡¡5Æü¤è¤êX¤Ç¤Ï¡ÖÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤È¤«´¹µ¤Àð¤Î¤Ä¤±Ëº¤ì¤È¤«¿©´ï¤ÎÀö¤¤»Ä¤·¤È¤«»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ËèÅÙ¸À¤¤Ìõ¤ÈÈï³²¼Ô¥à¡¼¥Ö¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Ç¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡©¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¡ÖÇ¥¿±Ãæ»Å»ö¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÀ¸³èÈñ¤â½Ð»ºÈñÍÑ¤âÀÞÈ¾¡¢»º¸å½ÐÁ°¤Î¼÷»Ê¤ò°ì²ó¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¡£¥Þ¥¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡ªÁá¤¯¥é¥¸¥ª¤ÇÃý¤ê¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ëº§»ØÎØ¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤½¤ó¤ÊÏÃ¤â¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È»äÀ¸³è¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½§ºê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØHUG¤Ã¤È¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤Î°ì¾òÍöÀ¤Ìò¤ä¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¿·ÅÄÈþÇÈÌò¡¢¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù³ýÌî¥«¥¨¥ÇÌò¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2019Ç¯12·î¤Ë¹½À®ºî²È¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë°ËÊ¡Éô¿ò¡Ê¤¤¤Õ¤¯¤Ù¡¦¤¿¤«¤·¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£