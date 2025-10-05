新宿高野の華やかなクリスマスケーキ♡2025限定ラインナップ
一年に一度のクリスマスを、華やかで贅沢なケーキとともに過ごしませんか？フルーツ専門店「新宿高野」から、心ときめく限定クリスマスケーキが登場しました。彩り豊かなフルーツをふんだんに使ったケーキは、特別な日のテーブルをより華やかに演出♡数量限定での販売となるため、早めのご予約がおすすめです。大切な人と過ごすひとときを、美味しく彩るクリスマスケーキをチェックしてみましょう。
華やかに彩る限定ケーキラインナップ
パーティーツリーデコレーション～マスクメロン～（約18cm×22.5cm）
価格：23,760円(税込)／限定200台
パーティーツリーデコレーション（6号直径18cm＋5号直径15cm＋4号直径12cm）
価格：23,760円(税込)／限定200台
スクエアフレーズ6号（約18cm×18cm）
価格：20,520円(税込)／限定100台
スクエアフレーズ5号（約15cm×15cm）
価格：14,040円(税込)／限定200台
苺とショコラの雫（約14.5cm×23cm）
価格：15,120円(税込)／限定300台
マスクメロンフォレスト5号（直径約15cm）
価格：15,120円(税込)／限定300台
桃と苺のXmasアントルメ4.5号（直径約13.5cm）
価格：9,720円(税込)／限定300台
新宿高野の「2025 Takano’s Christmas」には、特別感あふれるケーキが勢ぞろい。それぞれのケーキはフルーツの魅力を最大限に引き出し、見た目も味も心華やぐ仕上がりです。
ヨックモック♡オンライン限定「ガトー アミカル」が10月1日発売
予約・受け取りについて
今回のクリスマスケーキはすべて予約限定販売。限定数に達し次第終了となるため、気になる方は早めの予約がおすすめです。
予約承り期間：12/15（月）まで
店頭お渡し期間：12/20（土）～12/25（木）
予約は指定店舗で受け取りとなり、クリスマス当日の食卓に華やかな彩りを添えてくれます♪
まとめ♡
フルーツ専門店ならではの華やかでジューシーな美味しさを詰め込んだ「新宿高野」のクリスマスケーキ。
彩り豊かなラインナップは、パーティーや家族との集まりを特別なひとときへと導いてくれます。数量限定だからこそ、手にできた瞬間の喜びも格別♡
2025年のクリスマスは、新宿高野のケーキで心もテーブルも華やかに彩ってみませんか？