新宿高野の華やかなクリスマスケーキ♡2025限定ラインナップ

一年に一度のクリスマスを、華やかで贅沢なケーキとともに過ごしませんか？フルーツ専門店「新宿高野」から、心ときめく限定クリスマスケーキが登場しました。彩り豊かなフルーツをふんだんに使ったケーキは、特別な日のテーブルをより華やかに演出♡数量限定での販売となるため、早めのご予約がおすすめです。大切な人と過ごすひとときを、美味しく彩るクリスマスケーキをチェックしてみましょう。

華やかに彩る限定ケーキラインナップ

パーティーツリーデコレーション～マスクメロン～（約18cm×22.5cm）

価格：23,760円(税込)／限定200台

パーティーツリーデコレーション（6号直径18cm＋5号直径15cm＋4号直径12cm）

価格：23,760円(税込)／限定200台

スクエアフレーズ6号（約18cm×18cm）

価格：20,520円(税込)／限定100台

スクエアフレーズ5号（約15cm×15cm）

価格：14,040円(税込)／限定200台

苺とショコラの雫（約14.5cm×23cm）

価格：15,120円(税込)／限定300台

マスクメロンフォレスト5号（直径約15cm）

価格：15,120円(税込)／限定300台

桃と苺のXmasアントルメ4.5号（直径約13.5cm）

価格：9,720円(税込)／限定300台

新宿高野の「2025 Takano’s Christmas」には、特別感あふれるケーキが勢ぞろい。それぞれのケーキはフルーツの魅力を最大限に引き出し、見た目も味も心華やぐ仕上がりです。

ヨックモック♡オンライン限定「ガトー アミカル」が10月1日発売

予約・受け取りについて

今回のクリスマスケーキはすべて予約限定販売。限定数に達し次第終了となるため、気になる方は早めの予約がおすすめです。

予約承り期間：12/15（月）まで

店頭お渡し期間：12/20（土）～12/25（木）

予約は指定店舗で受け取りとなり、クリスマス当日の食卓に華やかな彩りを添えてくれます♪

まとめ♡

フルーツ専門店ならではの華やかでジューシーな美味しさを詰め込んだ「新宿高野」のクリスマスケーキ。

彩り豊かなラインナップは、パーティーや家族との集まりを特別なひとときへと導いてくれます。数量限定だからこそ、手にできた瞬間の喜びも格別♡

2025年のクリスマスは、新宿高野のケーキで心もテーブルも華やかに彩ってみませんか？