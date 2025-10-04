ハワイでは現在、政府の輸送プログラムで本土のホームレスがハワイに送られる傍ら、物価の高騰に対応できないハワイ出身者が島を去るという事態が発生しています。本土も巻き込むホームレス問題とハワイの不動産市場が絡み合う複雑な状況に、州政府はどのような対策を講じているのでしょう。株式会社Crossover Internationalの栗原なな氏が詳しく解説します。

ハワイに暮らす“片道切符ホームレス”の存在

ハワイで暮らす「片道切符ホームレス」という言葉をご存じでしょうか。これは、アメリカ本土のホームレスに対し、ハワイ行きの片道航空券と必要最低限の初期費用を国が負担し、ハワイに移住させる取り組みを指します。

この施策は10年以上前から小規模に行われていたようですが、コロナ禍でアメリカ本土のホームレスが急増した結果、カリフォルニアやニューヨーク州では対応しきれなくなり、大量のホームレスがハワイに送られました。こうして、「片道切符ホームレス」の実態が世間に浮き彫りになったのです。

地理的条件や一年中温暖な気候が影響し、ハワイは全米でも特に深刻なホームレス問題を抱える州です。加えて近年は、州内の住宅価格の高騰やアメリカ全体の物価上昇により、ハワイの現地住民も家を失いホームレスになるか、物価の安いアメリカ本土へ移住せざるを得ない状況が増えています。

このような背景を受けて、ハワイ州政府は低所得者向け住宅の提供や、ホームレスをアメリカ本土に送り返すための資金調達などの対策を行っています。しかし、住宅難民の数は依然として増加傾向にあり、一部の地域では治安悪化も懸念される状況です。

今回は、観光客からはなかなか知られることのない、ハワイの「楽園の裏側」で現地の人々が直面しているハウジング問題について解説します。

ホームレス問題の実態

ハワイは観光地として訪れると、美しい海と山に囲まれたリゾート地というイメージが強いですが、その裏側では深刻なホームレス問題が存在しています。

ハワイ州のホームレス人口は全米でも特に多く、昨年末の統計ではホームレスの数が約11,637人に達しました。また、下の地図［図表1］からも分かるように、州の面積に対するホームレスの割合は全米トップレベルとなっています。

［図表1］州別ホームレスに直面している人口概算 出典：アメリカ合衆国住宅都市開発省よりhttps://www.huduser.gov/portal/sites/default/files/pdf/2024-AHAR-Part-1.pdf（編集注）上の合衆国地図はホームレスの人口割合によって色分けされており、10％以下：水色、10〜25％：薄紫、26〜50％：青、50％以上：濃い青。ハワイ州（Hi）の色はもっとも濃い50％以上。

ハワイは一年を通じて温暖な気候と整備された自然環境があることから、昔から地理的にホームレスが住み着きやすい土地とされてきました。

例えば、島の至る所にある公共ビーチには無料のトイレや足洗い場が設置されており、海辺や街中の公園にはベンチやテーブルが整備されています。観光客で賑わうワイキキ周辺では、置き去りにされたビーチ用品や食べ物の残りも見つけやすく、ある意味ではホームレスにとっても生活しやすい環境といえるでしょう。

さらに、コロナ禍以降、アメリカ本土での失業や治安悪化の影響を受け、「片道切符ホームレス」と呼ばれる多くの人がハワイへ流入したことで状況は一層深刻化しました。また、彼らの多くはパスポートや運転免許証といった身分証を持たないため、本土に戻りたくても飛行機に乗れず、島から出られないケースがほとんどです。

以前よりも快適な環境で暮らせるようになったと喜ぶホームレスが一定数いる一方で、これは国が国民の目をそらすために仕組んだ「トラップ」のような構造ではないかと違和感を覚える人も少なくありません。

結果として、ハワイでは至る所でテントを張って暮らしたり、スーパーの買い物カートを押しながら移動したりするホームレスの姿が見られるようになりました。ワイキキの繁華街であるカラカウア通りやワイキキビーチ周辺にも一定数のホームレスがいるため、日本の「安全が当たり前」という感覚のまま行動せず、常に注意を払うことが大切です。

増え続けるホームレスに挑む、ハワイ州の施策とは

ハワイ州では深刻化するホームレス問題に対応するため、州政府や各自治体がさまざまな対策を講じています。現在、最も注目されている取り組みのひとつが、ホームレスを無償で本土へ帰還させる「Return to Home Program」です。

これはその名の通り、ハワイに流入してきたアメリカ本土出身のホームレスを本来の居住地へ送り返す仕組みであり、ハワイ州上院はこのプログラムを恒久化する法案「House Bill 212」を可決しました。

これまでに130名以上のホームレスが本土に戻る支援を受けており、一定の成果を上げたと評価されています。今後もハワイ州は、希望者が本土（出身地）で家族や支援者と再会できるよう、費用の補助や連絡調整を行い、より多くの人々を元の生活基盤へ戻すことを目指しています。

一方で、第三者的な視点から見ると、この取り組みは「ホームレスをたらい回しにしているだけ」との批判もあり、さらに納税者の税金が投入されることへの疑問も残ります。それでも、ハワイ州にとっては治安の改善や社会的コストの軽減につながっているのも事実であり、地域の早急な課題解決策として一定の役割を果たしていると言えるでしょう。

観光立国としてのハワイにとって、街の治安を安定させることは必要不可欠です。こうした施策は、観光地としてのイメージを守りつつ、現地住民の生活環境を改善することも目的としています。

しかし、住宅価格の高騰や物価上昇が続くなかで、ホームレスの増加に歯止めがかからないのも現状です。州としては、短期的な支援と長期的な住宅政策の双方をバランスよく進めることが、今後ますます重要になるでしょう。

もう一つの課題：ハワイ現地住民を直撃する住宅価格高騰

本土からのホームレス対応に追われるハワイですが、ハワイが直面しているもう一つの課題に、止まらない住宅価格の高騰があります。その結果、住み続けることが困難になり、ハワイを去らざるを得ないハワイで生まれ育ったローカルの人々が増えています。

下のグラフ［図表2］は2025年8月時点のオアフ島の不動産取引中間価格を示しています。特に緑の線は、ローカル住民が多く住む戸建物件の価格を示していますが、ここ20年間で価格は倍以上に跳ね上がり、2025年8月の中間価格は $1,105,000、現在の為替で約1億6,558万円に達しています。

［図表2］2025年8月時点のオアフ島の不動産取引中間価格 出典：Honolulu Board of REALTORS, Monthly Stats Report, August 2025

これは、一般の人が気軽に購入できる価格とは言えません。これに加えて、年々高騰する生活費や、ハワイ特有の製品にかかる輸送費が上乗せされた価格を払い続けることが難しくなっています。その結果、生活費が安いアメリカ本土の州へ引っ越す人や、政府からの生活手当を必要とする住民が増加しています。

ハワイ州による住宅供給政策の明暗

そんななか、ハワイ州は低所得者向け住宅の供給拡大を大規模に進めています。州が主体となって公共住宅や支援付き住宅の建設を行い、デベロッパーとも連携しながら、家賃補助や公営住宅、低価格の住宅ローンを提供することで、生活基盤の安定を図ろうとしています。

ここで押さえておきたいのが、「低所得者向け」という言葉のニュアンスです。日本で「低所得者向け住宅」と聞くと、支援が必要な人向けの簡素な住宅を想像することが大半です。しかし、ハワイの場合は幅が広く、高級コンドミニアムプロジェクトの一部を低所得者や地元住民向けに低価格で提供したり、プールやフィットネスセンターなどのアメニティが充実した大型コンドミニアムを対象にしたりすることもあります。

つまり、単に低価格で簡素な住宅を提供するのではなく、生活の質を維持しつつ、現地住民に手の届く価格で提供するプロジェクトが増えているのです。

一方で、本当に生活が厳しい人々に向けたハウジング補助はまだ十分とはいえず、やむなく島を離れざるを得ないケースも多く残っています。特に、低価格で購入できる住宅が限られていることや、賃貸物件の家賃高騰により、生活基盤を維持することが困難な世帯も少なくありません。

このギャップを解消するためには、州政府と民間デベロッパーがより緊密に連携し、生活困窮者でも安定して住める住宅供給や支援策を拡充していくことが不可欠です。今後は、こうした取り組みを通じて、住宅のアクセス格差を縮小し、現地住民が安心して暮らせる環境づくりが進むことを期待したいところです。

ハワイの未来を考える

ホームレス対策や低所得者向けハウジングプロジェクトを見ても、どうしても経済的弱者が置き去りにされ、短期的に問題を解決する選択が優先されている印象を受けます。もちろん、州政府や不動産業者にとって、利益の出ない事業ばかりを行うことは現実的ではありません。しかし、根本的な問題に向き合い、時間をかけてでも持続可能な対策を進めなければ、最終的にはハワイの治安や観光大国としてのブランドを損なうリスクがあります。

特に、ホームレスが流入する一方で、ハワイで生まれ育ったローカルの人々が住み続けることを断念せざるを得ない現状は、ある意味異様な光景です。こうした負の循環を解消し、すべての住民が安心して暮らせる環境を整えることこそ、ハワイが「真の楽園」と呼ばれるために必要な課題でしょう。今後は、短期的な対応だけでなく、長期的かつ持続可能な住宅・福祉政策の実現が求められています。

栗原 なな

株式会社Crossover International