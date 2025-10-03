兄ステフと共演するセス・カリーが背番号31を選択「彼から背番号30を買おうとしたけど…」

10月2日（現地時間1日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、制限なしFA（フリーエージェント）のセス・カリーと契約を結んだことを発表した。

セスの兄は言わずと知れたステフィン・カリーで、今夏もカリーブランドのアジアツアーで共演。セスは2013－14シーズンにウォリアーズ傘下のGリーグチーム、サンタクルーズ・ウォリアーズでプレーしたものの、NBAのウォリアーズでプレーするのは初となる。

35歳のセスは、185センチ83キロのシューティングガード。ドラフト外からはい上がり、これまでダラス・マーベリックスやフィラデルフィア・セブンティシクサーズ、ブルックリン・ネッツなど複数のチームに所属し、ここ約2シーズンはシャーロット・ホーネッツでプレー。

NBAキャリア11年目の昨シーズンは、ホーネッツで68試合へ出場し、平均15.6分6.5得点1.7リバウンドに加え、3ポイントシュート成功率45.6パーセントでリーグトップに立った。

兄のステフは昨シーズンに平均4.4本の3ポイントを沈め、2シーズン連続（通算10度目）でリーグトップに君臨。レギュラーシーズン通算3ポイント成功数4058本は歴代最多で、成功率でも歴代13位の42.32パーセントの高水準を誇る。

それでも、弟セスもレギュラーシーズン通算550試合の出場で3ポイント成功率43.29パーセント（平均1.7本成功）の高精度で、ルーク・ケナード（アトランタ・ホークス）の43.79パーセントに次いで現役2位、歴代でも7位にランクする実力者。

これまで、兄と同じチームでプレーすることを望んでいなかったセスだが、お互いのキャリアにとってこの段階で共闘するのは「間違いなく特別なこと」と笑みを見せていた。

そんなセスにとって、ウォリアーズは通算10チーム目。3日の入団会見で、兄ステフがプレーしていることもあって、35歳のベテランは「この16年間というもの、僕はたぶんウォリアーズの試合の95パーセントは見てきたんだ。だからこのチームのプレースタイルはほとんど知っているようなものさ」と話していた。

兄ステフはこれまでのキャリア16シーズンすべて、父デル・カリー（元ホーネッツほか）もキャリア16シーズンでずっと背番号30を着用。セスもほとんどのチームで30番に袖を通してプレーしてきたのだが、さすがに“ウォリアーズの30番”はつけることができず、笑みを交えて「彼からそれを買おうとしたよ。けど彼はお金なら必要ないと言ってきた。NBAもあまり好まないと思うしね」と明かし、背番号31を着用することになった。

ウォリアーズのバックコートにはステフ、ブランディン・ポジェムスキー、バディ・ヒールド、ディアンソニー・メルトン、モーゼス・ムーディー、ゲイリー・ペイトン2世がいるため選手層が厚い。そうした環境で、セスがどれほどのプレータイムを手にすることができるか注目していきたい。

【動画】セス・カリーがキャリアハイの37得点を奪った試合のハイライト！





