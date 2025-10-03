ちいかわとmofusandが「Kiramekko」に登場♪特別なアクセサリーぬいぐるみ

お気に入りのキャラクターをもっと身近に♡グレイ・パーカー・サービスから、新ブランド「Kiramekko（きらめっこ）」が誕生します。ブランドの特徴は、キラキラと輝く瞳が愛らしいアクセサリーぬいぐるみ。第一弾として「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear」と「mofusand Kiramekko Fluffy Kittens」が登場。プレゼントにもぴったりな特別感あふれるシリーズです。

ちいかわ Kiramekko Teddy Bear

Ⓒnagano

Ⓒnagano

「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear」は、ちいかわの仲間たちがテディベア姿で登場する全6種のアクセサリーぬいぐるみ。価格は1個2,420円（税込）、サイズは約H140×W115×D75mm。

2025年10月10日（金）より「ちいかわらんど原宿店」で先行販売され、10月17日（金）からは公式WEBショップ「ちいかわマーケット」や全国12店舗の「ちいかわらんど」、POP UP STOREでも一般販売されます。

単品はブラインド仕様で、どの子が出るかは開けてからのお楽しみです♪

週刊少年チャンピオン10月号で髙野真央が初登場！水着グラビアも必見

mofusand Kiramekko Fluffy Kittens

Ⓒmofusand

Ⓒmofusand

「mofusand Kiramekko Fluffy Kittens」は、にゃんこたちがアニマルコスチュームをまとった全6種。サイズは約H140×W120×D115mm、価格は1個2,420円（税込）。

2025年10月17日（金）より公式WEBショップ「mofusand もふもふマーケット」や「mofusand もふもふストア」7店舗をはじめ、期間限定の出張所、大丸梅田店やPOP UP SHOP、さらにキデイランド各店でも展開されます。

こちらもランダム封入仕様で、開封時のワクワク感も魅力です♡

Kiramekkoで大好きなキャラと毎日を♡

「Kiramekko」は、キャラクターを身近に感じながら日常を彩れる新しいぬいぐるみブランドです。

ちいかわとmofusandの可愛い仲間たちが、それぞれ特別な姿で登場する今回のシリーズは、集める楽しさも贈る喜びも広がります。

大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったり。お気に入りの子と一緒に、きらめく毎日を過ごしてみませんか？