バーガーキング®×カグラバチ♡限定「フレームスモーク」3商品が登場！

バーガーキング®から、人気マンガ『カグラバチ』とコラボした数量限定セット「フレームスモーク」が登場します。ジューシーなパティと特製スモーキーマヨソースを組み合わせた3種のバーガーに加え、オリジナルデザインのアクリルキーホルダーが付属♡バーガー好きもファンも見逃せない特別なキャンペーンです。

「フレームスモーク」セット3種が登場

新商品は、Aセット「フレームスモーク ダブルチーズバーガー」、Bセット「フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー」、Cセット「フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー」の3種類。

直火焼きの100%ビーフやサクサクのチキン、チェダーチーズをたっぷり使用し、特製スモーキーマヨソースで仕上げた満足感たっぷりのラインナップです。

Aセット「フレームスモーク ダブルチーズバーガー」

セット価格：1,190円

Bセット「フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー」

セット価格：1,190円

セット価格：1,190円

※フレンチフライ（S）＋ドリンク（M）付き

カグラバチ限定アクリルキーホルダー付き♡

対象商品を購入すると、『カグラバチ』のキャラクター六平千鉱、漣伯理、香刈緋雪が描かれた描き下ろしアクリルキーホルダーをプレゼント。

全3種で、デザインは店舗ごとに異なります（数量限定・無くなり次第終了）。ファン必携の特典で、食べる楽しみと集める楽しみを同時に味わえます♪

限定コラボを今だけ楽しんで♡

バーガーキング®と『カグラバチ』が織りなす特別なコラボ「フレームスモーク」セット。

直火焼きの香ばしさと濃厚なチーズの味わいに、数量限定のキーホルダーが付く豪華な内容です。販売は2025年10月3日（金）から。

バーガーとマンガの両ファンにとって心躍るこのキャンペーン、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね。