可愛らしく華やかな全12種類のケーキ！アトリエ アニバーサリー「クリスマスケーキ 2025」
株式会社アニバーサリーが展開する「アトリエ アニバーサリー」から、「Sweet Christmas」をテーマにした2025年のクリスマスケーキが登場！
可愛らしく華やかな全12種類のケーキが、2025年10月3日(金)より予約受付を開始します。
アトリエ アニバーサリー「クリスマスケーキ 2025」
予約受付期間：2025年10月3日(金)〜12月14日(日)
販売期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)
予約方法：店舗もしくは公式WEB予約ページ
2025年のクリスマスのテーマは「Sweet Christmas」。
上質な素材を贅沢に使用し、可憐で華やかなデザインに仕上げたケーキは、熟練の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた逸品です。
繊細な技巧が光るその姿と奥深い味わいで、聖夜のひとときをより特別なものに演出します。
【予約限定】サンタのクリスマスパーティー
チョコレートスポンジにガナッシュクリームをサンドしたチョコレートケーキを土台に、2種類のケーキをのせた、ボリューム感たっぷりのスペシャルな2段ケーキです。
みんなで分け合える華やかなデコレーションがクリスマスパーティーを盛り上げます。
価格：15,120円(税込)
サイズ：横 約20cm×縦 約20cm(10〜12人分)
取扱い店舗：早稲田店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店
ホワイトクリスマス
ふんわりスポンジ、甘さ控えめの生クリーム、たっぷりの苺で仕立てたベーシックなデコレーションケーキ。
シンプルだからこそ素材の美味しさを楽しめる、苺の美味しさが際立つクリスマスショートケーキです。
価格：約13cm 4,860円(税込)、約16cm 6,264円(税込)、約19cm 7,560円(税込)【予約限定】
サイズ：約13cm(4〜5人分)、約16cm(6〜8人分)、約19cm(9〜11人分)
取扱い店舗：早稲田店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店
チョコレートクリスマス
スイートチョコレートとミルクチョコレートのクリームを使用し、チョコレートスポンジの中に甘酸っぱい苺をたっぷりサンド。
カカオの旨味と甘みのバランスのよい、とろけるような口溶けなめらかなチョコレートケーキです。
価格：約13cm 5,508円(税込)、約16cm 6,480円(税込)、約19cm 7,776円(税込)【予約限定】
サイズ：約13cm(4〜5人分)、約16cm(6〜8人分)、約19cm(9〜11人分)
取扱い店舗：早稲田店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店
【予約限定】ハッピースノーマン
雪だるまをモチーフにした、見た目も愛らしいドーム型のクリスマスケーキです。
にっこり笑顔のスノーマンが、聖夜のパーティーを楽しく盛り上げます。
価格：4,968円(税込)
サイズ：直径 約12cm(3〜4人分)
取扱い店舗：早稲田店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店
【予約限定】ダブルベリークリスマス
ひとくちごとに、甘み・酸味・香りが折り重なる特別なデコレーションケーキ。
外側は香ばしいフィアンティーヌで包み、上にはたっぷりの苺クリームを飾り、見た目も華やかに仕上げられています。
価格：4,644円(税込)
サイズ：横 約11cm×縦 約10cm(3〜4人分)
取扱い店舗：早稲田店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店
【予約限定】トリプルショコラクリスマス
濃厚なチョコレートとほんのりビターなキャラメルショコラムース、爽やかで酸味の効いたマンゴーパッションクリームを組み合わせた贅沢なチョコレートケーキです。
3層仕立ての濃厚で香り高い味わいが楽しめます。
価格：4,644円(税込)
サイズ：横 約11cm×縦 約10cm(3〜4人分)
取扱い店舗：早稲田店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店
【予約限定】早稲田店限定 クリスマスリボンリース
自家製のピスタチオクリームをクリスマスリースに見立てた、きめ細やかなスポンジのショートケーキです。
可愛さを詰め込んだ、早稲田店でしか出会えない特別な一品です。
価格：5,940円(税込)
サイズ：直径 約13cm(4〜5人分)
取扱い店舗：早稲田店
【予約限定】東急フードショーエッジ店・二子玉川 東急フードショー店 限定 スイートビジュー
たっぷりの苺クリームに、クリスマス特別仕様のリボンを飾った、華やかさ際立つデコレーションケーキです。
淡い色は繊細で軽やかに、濃い色は贅沢に芳醇な苺の風味を感じられます。
価格：5,940円(税込)
サイズ：直径 約13cm(4〜5人分)
取扱い店舗：東急フードショーエッジ店、二子玉川 東急フードショー店
【予約限定】日本橋高島屋店限定 プレシャスクリスマス
雪の結晶をたくさん散りばめ華やかに仕上げたショートケーキ。
きめ細やかなスポンジに甘さ控えめの生クリーム、中にはたっぷりの苺をサンドした、クリスマス気分満点の一品です。
価格：7,020円(税込)
サイズ：直径 約16cm(6〜8人分)
取扱い店舗：日本橋高島屋店
【予約限定】札幌円山店限定 スイートクリスマス
ふわふわのスポンジと口どけなめらかな生クリームのショートケーキの上に、バタークリームのお花をたくさん散りばめて可愛らしく仕上げられています。
可愛らしさ満載の札幌円山店限定ケーキです。
価格：直径 約13cm 5,292円(税込)、直径 約16cm 6,480円(税込)
サイズ：直径 約13cm(4〜5人分)、直径 約16cm(6〜8人分)
取扱い店舗：札幌円山店
【予約限定】札幌円山店限定 カルムクリスマス
ふわふわのチョコレートスポンジと口どけなめらかな生クリーム、中にたっぷりの苺をサンド。
シックで華やかな印象のデザインに仕上げた、落ち着いた大人かわいいクリスマスケーキです。
価格：直径 約13cm 5,292円(税込)、直径 約16cm 6,480円(税込)
サイズ：直径 約13cm(4〜5人分)、直径 約16cm(6〜8人分)
取扱い店舗：札幌円山店
【予約限定】大丸札幌店限定 ハピネスサンタ
ふわふわのスポンジのショートケーキの上に、濃厚なブラウニーが入った煙突を飾った、2つの味が楽しめる贅沢なデコレーションケーキです。
可愛らしいサンタがクリスマスを盛り上げます。
価格：5,292円(税込)
サイズ：直径 約13cm(4〜5人分)
取扱い店舗：大丸札幌店
繊細な技巧が光るアニバーサリーのクリスマスケーキが、聖夜の食卓を華やかに彩ります。
定番のショートケーキから、豪華な2段ケーキ、店舗限定の特別なデザインまで、多彩なラインナップからお気に入りを選べます。
アトリエ アニバーサリーの「クリスマスケーキ 2025」の紹介でした！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 可愛らしく華やかな全12種類のケーキ！アトリエ アニバーサリー「クリスマスケーキ 2025」 appeared first on Dtimes.