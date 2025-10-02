可愛らしく華やかな全12種類のケーキ！アトリエ アニバーサリー「クリスマスケーキ 2025」

株式会社アニバーサリーが展開する「アトリエ アニバーサリー」から、「Sweet Christmas」をテーマにした2025年のクリスマスケーキが登場！

可愛らしく華やかな全12種類のケーキが、2025年10月3日(金)より予約受付を開始します。

アトリエ アニバーサリー「クリスマスケーキ 2025」

予約受付期間：2025年10月3日(金)〜12月14日(日)

販売期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)

予約方法：店舗もしくは公式WEB予約ページ

2025年のクリスマスのテーマは「Sweet Christmas」。

上質な素材を贅沢に使用し、可憐で華やかなデザインに仕上げたケーキは、熟練の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた逸品です。

繊細な技巧が光るその姿と奥深い味わいで、聖夜のひとときをより特別なものに演出します。

【予約限定】サンタのクリスマスパーティー

チョコレートスポンジにガナッシュクリームをサンドしたチョコレートケーキを土台に、2種類のケーキをのせた、ボリューム感たっぷりのスペシャルな2段ケーキです。

みんなで分け合える華やかなデコレーションがクリスマスパーティーを盛り上げます。

価格：15,120円(税込)

サイズ：横 約20cm×縦 約20cm(10〜12人分)

取扱い店舗：早稲田店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

ホワイトクリスマス

ふんわりスポンジ、甘さ控えめの生クリーム、たっぷりの苺で仕立てたベーシックなデコレーションケーキ。

シンプルだからこそ素材の美味しさを楽しめる、苺の美味しさが際立つクリスマスショートケーキです。

価格：約13cm 4,860円(税込)、約16cm 6,264円(税込)、約19cm 7,560円(税込)【予約限定】

サイズ：約13cm(4〜5人分)、約16cm(6〜8人分)、約19cm(9〜11人分)

取扱い店舗：早稲田店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

チョコレートクリスマス

スイートチョコレートとミルクチョコレートのクリームを使用し、チョコレートスポンジの中に甘酸っぱい苺をたっぷりサンド。

カカオの旨味と甘みのバランスのよい、とろけるような口溶けなめらかなチョコレートケーキです。

価格：約13cm 5,508円(税込)、約16cm 6,480円(税込)、約19cm 7,776円(税込)【予約限定】

サイズ：約13cm(4〜5人分)、約16cm(6〜8人分)、約19cm(9〜11人分)

取扱い店舗：早稲田店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

【予約限定】ハッピースノーマン

雪だるまをモチーフにした、見た目も愛らしいドーム型のクリスマスケーキです。

にっこり笑顔のスノーマンが、聖夜のパーティーを楽しく盛り上げます。

価格：4,968円(税込)

サイズ：直径 約12cm(3〜4人分)

取扱い店舗：早稲田店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

【予約限定】ダブルベリークリスマス

ひとくちごとに、甘み・酸味・香りが折り重なる特別なデコレーションケーキ。

外側は香ばしいフィアンティーヌで包み、上にはたっぷりの苺クリームを飾り、見た目も華やかに仕上げられています。

価格：4,644円(税込)

サイズ：横 約11cm×縦 約10cm(3〜4人分)

取扱い店舗：早稲田店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

【予約限定】トリプルショコラクリスマス

濃厚なチョコレートとほんのりビターなキャラメルショコラムース、爽やかで酸味の効いたマンゴーパッションクリームを組み合わせた贅沢なチョコレートケーキです。

3層仕立ての濃厚で香り高い味わいが楽しめます。

価格：4,644円(税込)

サイズ：横 約11cm×縦 約10cm(3〜4人分)

取扱い店舗：早稲田店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

【予約限定】早稲田店限定 クリスマスリボンリース

自家製のピスタチオクリームをクリスマスリースに見立てた、きめ細やかなスポンジのショートケーキです。

可愛さを詰め込んだ、早稲田店でしか出会えない特別な一品です。

価格：5,940円(税込)

サイズ：直径 約13cm(4〜5人分)

取扱い店舗：早稲田店

【予約限定】東急フードショーエッジ店・二子玉川 東急フードショー店 限定 スイートビジュー

たっぷりの苺クリームに、クリスマス特別仕様のリボンを飾った、華やかさ際立つデコレーションケーキです。

淡い色は繊細で軽やかに、濃い色は贅沢に芳醇な苺の風味を感じられます。

価格：5,940円(税込)

サイズ：直径 約13cm(4〜5人分)

取扱い店舗：東急フードショーエッジ店、二子玉川 東急フードショー店

【予約限定】日本橋高島屋店限定 プレシャスクリスマス

雪の結晶をたくさん散りばめ華やかに仕上げたショートケーキ。

きめ細やかなスポンジに甘さ控えめの生クリーム、中にはたっぷりの苺をサンドした、クリスマス気分満点の一品です。

価格：7,020円(税込)

サイズ：直径 約16cm(6〜8人分)

取扱い店舗：日本橋高島屋店

【予約限定】札幌円山店限定 スイートクリスマス

ふわふわのスポンジと口どけなめらかな生クリームのショートケーキの上に、バタークリームのお花をたくさん散りばめて可愛らしく仕上げられています。

可愛らしさ満載の札幌円山店限定ケーキです。

価格：直径 約13cm 5,292円(税込)、直径 約16cm 6,480円(税込)

サイズ：直径 約13cm(4〜5人分)、直径 約16cm(6〜8人分)

取扱い店舗：札幌円山店

【予約限定】札幌円山店限定 カルムクリスマス

ふわふわのチョコレートスポンジと口どけなめらかな生クリーム、中にたっぷりの苺をサンド。

シックで華やかな印象のデザインに仕上げた、落ち着いた大人かわいいクリスマスケーキです。

価格：直径 約13cm 5,292円(税込)、直径 約16cm 6,480円(税込)

サイズ：直径 約13cm(4〜5人分)、直径 約16cm(6〜8人分)

取扱い店舗：札幌円山店

【予約限定】大丸札幌店限定 ハピネスサンタ

ふわふわのスポンジのショートケーキの上に、濃厚なブラウニーが入った煙突を飾った、2つの味が楽しめる贅沢なデコレーションケーキです。

可愛らしいサンタがクリスマスを盛り上げます。

価格：5,292円(税込)

サイズ：直径 約13cm(4〜5人分)

取扱い店舗：大丸札幌店

繊細な技巧が光るアニバーサリーのクリスマスケーキが、聖夜の食卓を華やかに彩ります。

定番のショートケーキから、豪華な2段ケーキ、店舗限定の特別なデザインまで、多彩なラインナップからお気に入りを選べます。

アトリエ アニバーサリーの「クリスマスケーキ 2025」の紹介でした！

