真釣ちゃんねる、やせすぎ雷魚への“ササミ爆食”実録「飲み込み方ほんと気持ちいい」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが「やせすぎライギョに鶏肉あげたらエラの中から…【やせすぎ雷魚12日目】」というタイトルで動画を公開。動画内では、ガリガリに痩せていた雷魚（名前は“うなぎ”）の体力回復を目指し、特製の鶏ササミを与える“爆食チャレンジ”の様子が詳しくレポートされた。
朝から忙しいスケジュールで水換えも遅れ「今日は普段よりかなり汚れてると思います」と語る真釣ちゃんねる。雷魚のフンを観察しながら「昨日は手長エビを丸ごと食べました。足とかハサミは吐き出したり、消化した分はそのままフンとして出てきます」とユニークな解説を交えつつ、日常の水槽管理や掃除方法に触れた。
今回の目玉は「私のささみを、この雷魚におすそ分け」と自らも好物と語った鶏ササミを用意し、「細長く飲み込みやすいように切ろうかな」「人工飼料のカーニバルも中に仕込む」など、栄養にも配慮した特製餌作りを披露。「これ、雷魚に与えていきましょう」といざチャレンジがスタートした。与えたササミを観察し「ほら。お、いいぞ。わー、でかいぞ。丸呑みだ。いい食べっぷり。こんなに痩せてるのに…」「飲み込み方ほんと気持ちいいわ」と、予想以上の食欲と見事な飲み込みっぷりに驚きを隠せない様子だ。
さらに、1切れ、2切れと立て続けに投入し、「フードファイターになれるんじゃないか」と絶好調の雷魚を称賛。終盤には「鶏肉が大好きなようですね。まだ欲しがってるもんね」とその貪欲な姿勢も。欲しがる様子に「食べ過ぎは良くない」と注意を見せつつ「ウエストかなり太くなってない？」と見事な成長ぶりも強調した。
動画の締めには、「今回は痩せすぎ雷魚の飼育12日目、そして鶏肉のささみを与えるでしたー。どうもありがとうございましたー」と嬉しい気持ちとともに報告。「名前うなぎです。名前つけないんですかってよく質問いただくんですけど、名前うなぎです」とオチもしっかり決め、雷魚との成長ドラマの続報を予感させていた。
朝から忙しいスケジュールで水換えも遅れ「今日は普段よりかなり汚れてると思います」と語る真釣ちゃんねる。雷魚のフンを観察しながら「昨日は手長エビを丸ごと食べました。足とかハサミは吐き出したり、消化した分はそのままフンとして出てきます」とユニークな解説を交えつつ、日常の水槽管理や掃除方法に触れた。
今回の目玉は「私のささみを、この雷魚におすそ分け」と自らも好物と語った鶏ササミを用意し、「細長く飲み込みやすいように切ろうかな」「人工飼料のカーニバルも中に仕込む」など、栄養にも配慮した特製餌作りを披露。「これ、雷魚に与えていきましょう」といざチャレンジがスタートした。与えたササミを観察し「ほら。お、いいぞ。わー、でかいぞ。丸呑みだ。いい食べっぷり。こんなに痩せてるのに…」「飲み込み方ほんと気持ちいいわ」と、予想以上の食欲と見事な飲み込みっぷりに驚きを隠せない様子だ。
さらに、1切れ、2切れと立て続けに投入し、「フードファイターになれるんじゃないか」と絶好調の雷魚を称賛。終盤には「鶏肉が大好きなようですね。まだ欲しがってるもんね」とその貪欲な姿勢も。欲しがる様子に「食べ過ぎは良くない」と注意を見せつつ「ウエストかなり太くなってない？」と見事な成長ぶりも強調した。
動画の締めには、「今回は痩せすぎ雷魚の飼育12日目、そして鶏肉のささみを与えるでしたー。どうもありがとうございましたー」と嬉しい気持ちとともに報告。「名前うなぎです。名前つけないんですかってよく質問いただくんですけど、名前うなぎです」とオチもしっかり決め、雷魚との成長ドラマの続報を予感させていた。
関連記事
真釣ちゃんねる「やせすぎ雷魚」復活へ！テナガエビ2匹丸呑みに驚き「うまい？」
真釣ちゃんねる「これ食ったら太れる」 痩せすぎ雷魚にピンクマウス与えた驚きの食欲
YouTubeクリエイター、痩せた雷魚の白い謎に迫る！「寄生虫と水カビの可能性」
チャンネル情報
真釣ちゃんねる（まつりちゃんねる）釣り、ガサガサ、アクアリウム、日本淡水魚、九州から自然や生き物の姿をお届けします♪BitStar所属