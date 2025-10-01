この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが「やせすぎライギョに鶏肉あげたらエラの中から…【やせすぎ雷魚12日目】」というタイトルで動画を公開。動画内では、ガリガリに痩せていた雷魚（名前は“うなぎ”）の体力回復を目指し、特製の鶏ササミを与える“爆食チャレンジ”の様子が詳しくレポートされた。



朝から忙しいスケジュールで水換えも遅れ「今日は普段よりかなり汚れてると思います」と語る真釣ちゃんねる。雷魚のフンを観察しながら「昨日は手長エビを丸ごと食べました。足とかハサミは吐き出したり、消化した分はそのままフンとして出てきます」とユニークな解説を交えつつ、日常の水槽管理や掃除方法に触れた。



今回の目玉は「私のささみを、この雷魚におすそ分け」と自らも好物と語った鶏ササミを用意し、「細長く飲み込みやすいように切ろうかな」「人工飼料のカーニバルも中に仕込む」など、栄養にも配慮した特製餌作りを披露。「これ、雷魚に与えていきましょう」といざチャレンジがスタートした。与えたササミを観察し「ほら。お、いいぞ。わー、でかいぞ。丸呑みだ。いい食べっぷり。こんなに痩せてるのに…」「飲み込み方ほんと気持ちいいわ」と、予想以上の食欲と見事な飲み込みっぷりに驚きを隠せない様子だ。



さらに、1切れ、2切れと立て続けに投入し、「フードファイターになれるんじゃないか」と絶好調の雷魚を称賛。終盤には「鶏肉が大好きなようですね。まだ欲しがってるもんね」とその貪欲な姿勢も。欲しがる様子に「食べ過ぎは良くない」と注意を見せつつ「ウエストかなり太くなってない？」と見事な成長ぶりも強調した。



動画の締めには、「今回は痩せすぎ雷魚の飼育12日目、そして鶏肉のささみを与えるでしたー。どうもありがとうございましたー」と嬉しい気持ちとともに報告。「名前うなぎです。名前つけないんですかってよく質問いただくんですけど、名前うなぎです」とオチもしっかり決め、雷魚との成長ドラマの続報を予感させていた。