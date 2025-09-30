この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで『【個人事業・経営者はヤバい】120万以上の中小企業がなくなり、凄まじい影響が出てきます。』と題し、倒産させないプロ・市ノ澤翔氏が日本の中小企業・個人事業主に襲いかかる“危機的現状”と今後の生き残り戦略について徹底解説した。



市ノ澤氏は冒頭から「中小企業がこれだけ減ってるっていうのは、マジでヤバいんだよね。経営者も個人事業主も取引先がどんどんいなくなってるってことだから」と指摘し、その深刻さをあらためて強調。中小企業白書のデータでは、1999年の485万社から2016年には359万社と、わずか17年で120万社以上も減少した実態を紹介。「年間7万社以上消滅している。倒産件数が増えている今、さらに減っている可能性が高い」と現状を憂慮した。



この中小企業激減により大きな悪影響が生じている点にも注目。「仲間の中小企業が減っているってことは、お客さんの候補の数がどんどん減ってるということ。少ないパイの奪い合いになり、同業者同士で熾烈な競争が続く」と、BtoB取引や会計事務所などの例を交えて説明。税理士の数が増える一方で、クライアントが減少し「食えない」「独立しても雇われに戻る人が増えている」と危機の本質に踏み込んだ。



さらに「今や法人か個人かは、大きな差ではない。全く一緒の土俵に立たされている」と現実を示し、日本の中小企業が政治的に弱体化しやすい構造を解説。「結局ルールを作る者が強い。中小企業も数を束ねて力に変えなきゃいけないのに、数が減ればますます大企業有利な税制ばかり」と警鐘を鳴らした。



絶望的な状況下でも「無理だと決めつけず、大手企業と組める提案を“数撃ちゃ当たる”でどんどん仕掛けよ」「常識に従っているだけでは生き残れない。異業種の非常識を取り込め」と、実体験を交えたサバイバル戦略を提示。自身が会計事務所をフランチャイズ化し“非常識な業界No.1”を狙う事例や、「まずはお客さんをファンにしてLTV＝生涯顧客価値を最大化することが会社を守るカギ」と独自の見解を展開。ZOZOTOWNや異業種の成功例も引き合いに「業界の常識を破れば一気にトップを狙える！」と喝破した。



市ノ澤氏が最後に送った黒字格言は「経営に常識なんて通用しない。そもそも社会不適合者の集まりなんだから、徹底的に非常識を貫け」--起業・経営の現場で、今“非常識”こそが最強の武器になりうると、全ての中小企業・個人事業主へ熱く呼びかけた。