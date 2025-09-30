【高配当＆割安】円安・インフレ・株高トリプル局面で注目の「J‑REIT」具体名【新NISA】

2025年の日本経済は、株高・物価上昇・円安という三つの要素が同時進行する珍しい局面にあります。景気対策や企業業績の改善を背景に日経平均株価は史上初めて4万5千円台を突破し、執筆中の9月22日終値では4万5,493円と過去最高値で取引を終えました。全国消費者物価指数（生鮮食品除く総合）は8月時点で前年同月比+2.7%と日本銀行の目標2%を上回り続け、為替は1ドル＝148円前後の円安水準が続いています。

こうした環境下で注目されるのが不動産投資信託（J‑REIT）です。配当利回りは4%台半ばと依然高水準で、株式よりも価格変動が小さく安定性があり、債券よりもインフレ耐性が高い一方、市場価格は長期平均を下回る割安水準が続いています。また海外投資マネーの流入も観測され、実物資産への評価が高まっています。

本稿では、このトリプル局面の背景を整理し、J‑REIT市場の割安度・セクターを解説します。さらにホテル、住宅、物流、オフィス、商業施設など各セクターの現状とリスクについても読み解きます。

マクロの現在地 ― 株高・物価・為替が同時に動く

＜株高 - 日経平均は史上最高値圏＞

株式市場は好調で、日経平均株価は2025年夏以降も堅調に上昇し続けています。インフレを伴う景気持ち直しや企業増益、さらには政権交代への期待に加えて、米国株高や円安を背景とした海外投資家の買いも株価を押し上げています。一方で東証REIT指数（不動産投信指数）は、2024年末の底値から回復したものの上昇ペースは株式に比べ緩やかで、依然として抑えられた水準にとどまっています。この株価とREIT指数の対照的な動きが現在の市場の特徴です。

＜インフレ - 消費者物価はなお3%近辺＞

総務省統計局によれば、2025年8月の全国消費者物価指数（生鮮食品除く総合指数）は111.6となり、前年同月比+2.7%の上昇でした。伸び率は7月の+3.1%からやや低下したものの依然3%前後のインフレが続いており、日銀が目指す2%を上回る状況です。賃金上昇や企業の価格転嫁も浸透しつつあり、実物資産である不動産にとっては名目価値を押し上げる追い風となっています。

＜円安 - ドル円は148円前後で推移＞

為替市場では円安基調が続き、2025年9月中旬には一時1ドル＝148.37円と年初来高値水準を付けました。日本では利上げ余地が限られる一方、米国では高金利が長引くとの見方から円は弱含みです。その結果、外貨ベースで見た場合の日本の不動産や株式は相対的に割安に映り、円建て資産への海外投資家の関心が高まっています。円安によって輸出企業の業績期待も高まる中、海外マネーが日本株だけでなくJ‑REIT市場にも流入しつつあります。

＜金利 - 10年国債利回りは1.5%台後半＞

金利は緩やかな上昇基調にありますが急騰は抑制されています。2025年3月には新発10年国債利回り(長期金利)が一時1.505%まで上昇し、約16年ぶりに高水準を付けましたが、その日の終値は1.500%でした。その後も長期金利はじわじわと上昇し、8月下旬には一時1.625%を付けて2008年以来の高水準を更新しています。

9月現在、長期金利は概ね1.6%前後で推移しており、3%近いインフレ率を依然下回る水準です。「インフレ率＞名目金利」という状態が続いていることは、J‑REITの予想配当利回り（後述）がおおむね4%台半ばである点と併せ、J‑REITのインカム収益が国債利回りよりも相対的に魅力的であることを示しています。

＜配当利回りスプレッドの厚み＞

J‑REIT最大の魅力の一つは、高水準の配当利回り（分配金利回り）にあります。2025年8月末時点の東証REIT指数は1,917.89ポイントとなり、予想分配金利回りは約4.6%でした。同時点の新発10年国債利回り（名目金利）は約1.6%ですから、利回りスプレッド（REIT利回り−国債利回り）は約3.0%にも達します。7月末時点ではREIT利回りが約4.74%、長期金利1.55%でスプレッドは3.19%とさらに厚みがありました。近年の株式平均配当利回り（2%台前半）と比較しても、4%台後半を確保するJ‑REITのインカム収益は依然として非常に魅力的だと言えます。

＜割安度（P/NAV倍率）の継続＞

J‑REIT市場が魅力的なもう一つのポイントは、市場価格の割安感です。REITの基準価額（投資口価格）をその純資産価値（NAV）と比較する指標であるP/NAV倍率は、2025年8月末時点で0.92倍となっており、長期平均である1.09倍を大きく下回る水準が36ヶ月連続で続いています。東証REIT指数も、分配金利回り4.0%に相当する指数水準（約2,226ポイント）を32ヶ月連続で下回って推移しています。

言い換えれば、市場全体としてJ‑REITは純資産に比べて約8%程度割安で放置されている計算となり、新規投資家にとって心理的な参入障壁が低くなっています。株式市場が過去最高値圏にある中で、J‑REIT市場にはなお出遅れ感と潜在的な見直し余地が残っている状況なのです。

＜需給動向 - 海外マネーの買いと新規上場＞

2025年前半、J‑REIT市場からは国内投資家を中心に資金流出が続いていましたが、夏場以降に潮目が変わりました。利回り水準の魅力に注目した海外投資家が6月以降J‑REITをネット買い越しに転じ、市場を下支えしています。

実際、2025年6月末時点でJ‑REIT平均利回りは約4.9%と依然高く、日本国債との利回り差が3.5%に達していたため外国人投資家が積極的に買いを入れがあることが推測されます。さらに2025年8月には、約4年ぶりとなるREITの新規上場としてホテル特化型の「霞が関ホテルリート投資法人」が登場しました。8月13日に東証に上場した同リートは、初値が10万円の公募価格を上回る10万3,800円を付け、海外投資家を含む新規資金の流入を呼び込んだと見られます。その後も堅調な地合いが続き、REIT指数は2024年末のボトムから約10%以上回復しました。株式市場ほどの急騰こそないものの、海外マネー流入も相まってJ‑REIT市場には底堅さが戻りつつあります。

セクター別“勝ち筋”と注視点

＜ホテル - インバウンド復活＞

日本を訪れる外国人旅行者（インバウンド）の回復は目覚ましく、ホテル需要を強力に押し上げています。日本政府観光局（JNTO）によれば、2025年7月の訪日外客数は343万7千人（前年同月比+4.4%）で7月として過去最高を記録し、さらに8月は342万8千人（同+16.9%）と8月として初めて300万人を超える過去最高値となりました。観光客数の増加に伴い、ホテル業績も好調です。国内で66軒のホテルを運営するポラリス・ホールディングスのデータによれば、2025年7月の同社ホテル平均稼働率は88.9%、平均客室単価（ADR）は11,951円（前年同月比+2.4%）、客室収益（RevPAR）は10,621円（同+4.6%）に達しています。インバウンド需要の強さがADRやRevPARの高水準維持につながり、ホテル主体のREITが好調な分配金を実現する原動力となっています。

ただし、ホテルセクターは景気後退局面では業績が大きく変動しやすい特性もあります。観光需要が追い風の今は恩恵を享受しつつ、ポートフォリオ全体ではホテル資産の比率を調整するなど、サイクル変動リスクへの備えも考慮すべきでしょう。

【代表的なJ‑REIT】・ジャパン・ホテル・リート投資法人 ・インヴィンシブル投資法人

＜住宅（賃貸） - 底堅い雇用と安定配当の軸＞

住宅系REITは経済環境の変動に比較的強く、安定した賃料収入が見込めるディフェンシブなセクターです。雇用環境が良好で家賃支払い能力が保たれているうえ、新規供給（賃貸住宅の建設）が限定的なため需給はタイトに推移しています。実際、2025年は住宅系REIT指数が好調で、8月単月の騰落率は+4.41%と他セクターを上回りました。賃貸住宅は契約更新や入居者入替時に賃料改定（値上げ）をしやすく、インフレ局面では家賃も上昇が期待できます。また居住用不動産は生活に不可欠な「コア資産」であり、多少景気が悪化しても需要が大きく落ち込むリスクは小さいと考えられます。住宅REITは安定した配当原資を確保するポートフォリオの土台として最適であり、中長期の資産形成において「守りの要」として位置付ける価値があります。

【代表的なJ‑REIT】・アドバンス・レジデンス投資法人・三井不動産アコモデーションファンド投資法人

＜オフィス - プライム物件集中と二極化＞

都市部オフィス市場はコロナ後の回復基調が鮮明です。東京都心5区の大型ビル空室率は2025年8月時点で2.85%と、前月から0.31ポイント低下し6ヶ月連続で改善しました。平均賃料も1坪あたり21,027円と前月比120円上昇し、前年比でも+4.6%の上昇となっています。大企業による大型増床や本社移転ニーズが強く、竣工1年未満の新築ビルでも次々とテナント契約が進んだことで、都心全体の空室面積が減少しています。

さらにCBREの四半期レポートによれば、東京23区のグレードAオフィス空室率は2025年Q2に1.4%まで低下し、約4年ぶりに2%を下回りました。この四半期には様々な業種で大型オフィスへの移転・増床ニーズが顕在化し、グレードA賃料は前期比+2.7%と大幅上昇するなど全グレードで賃料が上向いています。

一方で、中小規模ビルや郊外物件では依然として空室率が高めで賃料も横ばい圏に留まっており、優良ビルとその他で二極化が進んでいます。オフィス系REITを検討する際は、保有物件の立地とグレード（築年数・設備水準含む）が分配金に直結するため、都心プライム物件への偏り具合やポートフォリオの質に注目する必要があります。

【代表的なJ‑REIT】 ・ジャパンリアルエステイト投資法人

＜商業施設 - インバウンド消費好調と地域差＞

商業施設はインバウンド需要と国内個人消費の回復によって明暗が分かれています。都市部や観光地にある店舗・商業ビルでは、訪日客の急増とコロナ禍で積み上がった家計貯蓄の反動消費もあって高額品の売上が好調です。実際、銀座や大阪心斎橋などでは海外富裕層を中心にラグジュアリーブランドの売上が過去最高水準となっているとの報道もあります。一方で地方の郊外型ショッピングセンター（SC）では、人口減少や競合環境の変化でテナントの入れ替えや閉鎖が相次ぎ苦戦する例が散見されます。通販やデジタル消費の定着もあり、立地による集客力の差が収益力の差となって表れています。商業系REITでは、物件が都心一等地にあるか地方郊外にあるかで将来のリスク・リターンが大きく異なるため、施設の立地条件やテナント構成、売上歩合契約の有無などを詳細に分析して投資判断をすることが重要です。

【代表的なJ‑REIT】・イオンリート投資法人・日本都市ファンド投資法人

J‑REIT投資のリスクと注視点

＜金利上昇リスクと借入コスト＞

J‑REITは多くの場合、資産の取得や運用にあたって金融機関からの借入（金利変動の影響を受ける負債）に依存しています。そのため、市場金利の上昇は借入コスト増加を通じて収益を圧迫するリスクがあります。日本銀行は金融政策の正常化に慎重な姿勢を崩していませんが、海外金利の高止まりや国内での財政拡張懸念などから長期金利が上振れする局面には注意が必要です。実際、国内長期金利は2025年8月に一時1.61%まで上昇し約17年ぶりの水準を付けました。仮に金利が急上昇すれば、J‑REIT各社の借入金利やリファイナンス（借換）コストが増大し、分配金原資が削られる可能性があります。また、無風状態では魅力的だった4〜5%の利回りも、債券の利回りが例えば3%台・4%に達するような局面では相対的優位性が低下してしまいます。現在は「インフレ率＞国債利回り」の状況に助けられていますが、将来的な金利上昇リスクには備えておくべきでしょう。

おわりに 投資家の視点：インカム＋割安の二刀流

株高・インフレ・円安という三つの要因が重なる2025年の「トリプル局面」は、実物資産への投資であるJ‑REITにとって追い風となっています。J‑REITの予想配当利回りは足元でも4%台半ばと国債利回り（約1.6%）を大きく上回り、インフレ率（約3%）をもカバーできる水準です。一方、市場価格は依然として純資産価値を下回るディスカウント状態にあり、海外投資家の買いも追い風の状況です。

ホテル・住宅・物流・オフィス・商業といった各セクターはそれぞれ異なる収益ドライバーとリスク要因を持ちますが、分散と選別により組み合わせればポートフォリオ全体のリスク・リターン効率を高めることが可能です。トリプル局面が続く今こそ、インカム収益と実物資産価値の両面で魅力を備えるJ‑REITの役割を再評価し、長期的な資産配分の中で適切に位置付けることが望まれるでしょう。

