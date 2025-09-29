うるおいとハリを与えるスペシャルケア！すっと馴染んで肌が喜ぶ【アヌア】のマスクパックがAmazonに登場！
アヌアのマスクパックは、PDRNとヒアルロン酸のセラムを一枚に凝縮した、うるおいとハリを与えるスペシャルケアアイテムである。肌が乾燥している時や、集中的なケアが必要な時に使用する、一日水光集中ケアマスクだ。
使用直後から肌が水分をたっぷり含んだような、しっとりとした輝き(水光)を感じられる仕上がりになる。肌の乾燥が気になる時に、うるおいとツヤを与え、健やかな肌へと導いてくれる。
PDRN(DNA-Na)とヒアルロン酸を「スマートカプセル」に閉じ込めるアヌア独自の技術により、美容成分を肌の角質層まで届け、うるおいとハリのある肌へと導く。また、低分子コラーゲンも配合されており、肌の構成成分に働きかけ、ハリのある肌をサポートする。
シートには、ゲルのように優れた水分伝達力を持つ素材が使われており、顔の凹凸にもしっかりフィットする。たっぷりの美容液を含んだ軽いセラムテクスチャーが、肌にベタつかずにすっと馴染む使用感である。
使い方は、洗顔後に化粧水などで肌のキメを整えて、シートのフィルムを剥がし、顔全体に合わせてシートを貼り、10〜20分後にシートをはがし手のひらでやさしくハンドプレスしながら残ったエッセンスをなじませるだけ。肌がカサついている時、スペシャルケアが必要な時、PDRNセラムマスクで保湿とハリの水光ケアをしてみてはいかがだろうか。
