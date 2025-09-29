ダイソーで奪い合いになりそう！100円でこのクオリティ？セットで買いたくなるキーホルダー
商品情報
商品名：キーホルダー（コカ・コーラ、SSCF）
価格：￥110（税込）
カラー展開：2色
販売ショップ：ダイソー
ダイソーで見つけたら即ゲット！コカ・コーラのノベルティみたいなキーホルダー
ダイソーのキーホルダー売り場で、コカ・コーラ缶をそのまま小さくしたような、ミニチュアキーホルダーを発見！
定番カラーの赤と、ゼロカロリーコーラを彷彿とさせる黒バージョンがあり、公式のノベルティグッズのよう。
一目見てキュンとなり、迷わず両方ゲットしました♡
素材はプラスチックなので、よくできた模型というより、ちょっと懐かしいおもちゃ感があって、昔のノベルティグッズを思わせるレトロさがかわいいです。
子どもの頃、お子さまランチのおまけについてきたおもちゃみたいな懐かしさを感じます。
手のひらサイズながら、上部のプルタブまでしっかり作り込まれていて芸が細かいです。
鍵やバッグにつけるとアクセントになってかわいさ倍増。友達と色違いで持ったり、家の鍵と自転車の鍵を色違いで分けて使ってもいいですね。
誰もが知る有名デザインなので、パッと目を引くこと間違いなし。会話のきっかけにも◎
コカ・コーラ好きにもレトロ好きにも、ミニチュア好きにも刺さりそうなアイテムなので、見つけたときが買い時かもしれません…！ゲットしたい人は早めのチェックをおすすめします！
まだまだある！食べ物系ミニチュアキーホルダー
フロートドリンクにそっくりな『キーホルダー（アイスフロート、C）』は、クオリティが高くて食品サンプルのよう！
アイスやストロー、さくらんぼがトッピングされていて、お店で提供されたらテンションが上がりそうな映えドリンクがキーホルダーで再現されています。
ドリンクの中には清涼感のある氷や、しゅわしゅわ感が伝わってくる気泡まで入っていてかなりリアルです。
バッグにつけてよし、フィギュアやぬいぐるみの撮影小物としてもおすすめなので、気になる方はぜひダイソーで探してみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。