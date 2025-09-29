ANAあきんどは、マイルが貯まるふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、9月29日の限定企画として、数量限定の返礼品を設定する。

大阪府泉佐野市の「アトランティックサーモン 1キロ」を1,000個限定で11,000円、和歌山県湯浅町の「和歌山県有田産 みかん 11キロ」を1,000個限定で16,000円、茨城県取手市の「キリンビール取手工場産 晴れ風 350ミリ缶 24本」を1,000個限定で14,900円、山梨県甲州市の「甲州市産 大粒シャインマスカット 約1.3キロ 2〜3房」を1,000個限定で12,000円、宮城県大崎市の「厚切り牛タン 1.35キロ」を300個限定で16,000円、鳥取県北栄町の「新興梨 秀 約5キロ」を500個限定で12,000円、北海道釧路市の「いくら80グラム＆ほたて500グラムセット」を480個限定で12,000円などで提供する。

通常はANAマイレージクラブのマイルが100円につき1マイル獲得できるほか、ANAカード決済でも200円で1マイル獲得できる。さらに、ANAカードを1万円以上利用した寄附で最大10倍のマイルを付与している。