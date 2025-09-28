ついにUberが配達員離れ対策？「配達時間の遅れが解消するかも」裏事情を現役配達員が解説
デリバリー配達員のレクターさんが「ついにクエストの選択制度が復活へ！配達員離れが大きな要因か？」と題した動画を公開。今回は、Uber Eatsが10月10日から一部エリアで試験的に再導入を発表した「クエストの選択制度」復活に関し、自身の見解や業界動向を深く掘り下げて語った。
クエストとは配達回数によるインセンティブ制度。100件達成で1万円の報酬などといった内容がある。
レクターさん自身は「私は横浜市で稼働しているので一応対象エリアだが、残念ながら今回は案内が来なかった」と語りつつも、復活理由について「やっぱ配達員離れが原因なんじゃないか」と指摘。各都市で配達員不足が深刻化しつつある背景を分析し、期間限定の試験導入だが実質的には「Uber Eatsの流れからすると…もう導入が決定したと見ていいかな」と推測した。
一方で、制度の復活を歓迎しつつも「クエスト単価格差がひどくなる可能性」や「案件の単価がさらに下がるのでは」という懸念点もあげた。「私は1件60円相当のクエストが来ているが、回数が少ない人はさらに単価が下がるのでは」とユーザーごとの待遇格差拡大を警戒。さらに「そもそも案件の単価が今よりも低くなりかねない」と、配達員目線で慎重な姿勢を見せた。
また、「ロケットナウの台頭も影響か」として、他社デリバリーの勢力拡大や、すた丼など一部人気店舗が他サービスで“店頭価格”提供を開始した事情も追及。「正直これは結構大きいかなと思います」と述べるなど、市場競争激化によるUber Eatsの危機感を分析した。
ラストでは制度への感想や不安、「懸念点も含めて皆さんどう感じますか」と視聴者に問いかけ、配達員やユーザーにとってメリット・デメリットが表裏一体の今回の動き。今後の行方に注目が集まる。
