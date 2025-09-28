¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¼ê¤Î¤«¤«¤ë»þ´ü¤ò±Û¤¨¤¿¤é³ØÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×°é»ù¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¸«¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÊÝ°é»Î¤Î¸ÀÍÕ¤Ë13Ëü¤Î´¶Æ°¡ÚÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¹²¤¿¤À¤·¤¤ËèÆü¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥óÊÝ°é»Î¤¬¸ì¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢·î¸÷¤â¤ê¤¢(@_moria_moria_)¤µ¤ó¤Î¡Ø¿´¤ò¤¦¤¿¤ì¤¿ÊÝ°é»Î¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¿ÆÎ¥¤ì¤¹¤ë¤È¤¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»ÒÎ¥¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÎ¹Î©¤Ä¤È»×¤¦¤Èµã¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¡¢13Ëü¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¡£º£²ó¤Ï¡¢·î¸÷¤â¤ê¤¢¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¢£ËèÆü¤Ë¤®¤ä¤«¤¹¤®¤ëÆü¾ï¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡©
Ä«¤«¤é¡ÖÁá¤¯¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÁá¤¯ÃåÂØ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£·î¸÷¤â¤ê¤¢¤µ¤ó¤â°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÉã¿Æ¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÊÝ°é»Î¤Î²¿µ¤¤Ê¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Ò¤É¤¯¿´¤Ë¶Á¤¡¢ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀèÀ¸¤Ï¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤¿ÂçÀèÇÚ¡£»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ê¤¬¤«¤«¤ë»þ´ü¤ò²á¤®¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡¢½ÎÂå¡¢³ØÈñ¡¢¸òÄÌÈñ¡¢¸òºÝÈñ¡¢ÉôÈñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Ï¡©¡×¡Ö¿ÊÏ©¤Ï¡©¡×»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÂçÊÑ¤µ¤äÇº¤ß¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£
¡Ö¹²¤¿¤À¤·¤¤ËèÆü¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö°é»ù¤ÇÇº¤ó¤Ç¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¼ê¤Î¤«¤«¤ë»Ò¤É¤â¤ò°é»ùÃæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤¿¤Á¤«¤éÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢°é»ù¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤ËÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
·î¸÷¤â¤ê¤¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢Á´ÊÝ°é»Î¤ÎµëÎÁ¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¡ª¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤â¼êÅö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤ÊÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¢¥ì¥ó¥È¤È¤«¡ÄÍ¾·×¤Ê»Å»öÁý¤ä¤¹¤Ê¡ªÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢°Ê³°¤Ê¤¤¤ä¤í¤¬¡×¤È¡¢ÊÝ°é»Î¤ËÆü¤´¤í¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§·î¸÷¤â¤ê¤¢(@_moria_moria_)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
