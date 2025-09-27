東京都内には2つの地下鉄事業者、東京メトロと都営地下鉄が存在します。東京メトロ、都営地下鉄が乗り放題となるきっぷは販売されていますが、ここで注目したいお得な乗り放題きっぷが「Tokyo Subway Ticket」です。「Tokyo Subway Ticket」は、東京メトロ、都営地下鉄が乗り放題となり、1500円で72時間券を購入できます。しかし、あまり知られていないような気がします。なぜでしょうか。



【写真】鉄道ライターが提案！大阪・関西万博からの“目からウロコ”の帰宅ルート

時間制がポイントの「Tokyo Subway Ticket」

「Tokyo Subway Ticket」は、東京メトロ、都営地下鉄が乗り放題となり、24時間券（大人800円）、48時間券（大人1200円）、72時間券（大人1500円）があります。それぞれ必ずお得になる乗車回数は、24時間券が24時間以内に5回以上、48時間券が24時間以内に4回以上、72時間券が24時間以内に3回以上です。



「Tokyo Subway Ticket」とは別に、東京メトロ・都営地下鉄乗り放題の「東京メトロ・都営地下鉄共通一日乗車券」もあります。価格は900円です。「Tokyo Subway Ticket」との大きな違いは、共通一日乗車券は1日制であること。つまり、午後12時に購入すると、12時間しか使えません。単純に比較すると、共通一日乗車券よりも「Tokyo Subway Ticket」の方が使い勝手がいいのです。



なぜ知られていないのか

これだけ便利な「Tokyo Subway Ticket」ですが、知名度は低いように感じます。なぜなら、関東圏では買いづらい切符だからです。「Tokyo Subway Ticket」は、直接、東京メトロ、都営地下鉄の券売機から購入することはできません。



正規の購入ルート（海外サイト経由を除く）として、公式ホームページ、各種交通機関、コンビニ、その他、が挙げられます。公式ホームページ経由ですと、「Tokyo Subway Ticket」単独の販売はなく、東京スカイツリーなどの観光施設の入場券、リムジンバスなどの交通機関の乗車券とのセット販売です。



ANAのアプリ、東海道新幹線の会員制ネット予約サービスからも購入できますが、ANA、東海道新幹線の利用が前提となっています。



また、新千歳空港、大阪（伊丹）空港では、各空港に設置された京急券売機から「Tokyo Subway Ticket」を購入できますが、京急線往復券とのセット販売です。この場合、東京モノレールの利用は難しくなります。



「Tokyo Subway Ticket」を特定の交通機関やホテルに縛られず、単独購入したい場合はコンビニからになります。公式ホームページに記載されている商品番号をコンビニ内の端末に入力し、申込券・払込票を発行します。申込券・払込票をレジに持って行き、クーポン券を購入。購入したクーポン券は、東京メトロ各駅および都営地下鉄主要駅の駅事務室、京急線羽田空港第1・第2ターミナル駅で乗車券と交換します。



「Tokyo Subway Ticket」対応のコンビニ（セブン‐イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート）は、関東圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県）以外です。なお、クーポン券購入時に身分証明書の提示は求められませんでした。



どれくらい得になるのか

私は8月末の東京出張の際に、「Tokyo Subway Ticket」72時間券を購入。東京メトロ丸ノ内線荻窪駅近くに泊まり、移動の際には東京メトロ、都営地下鉄を利用しました。その結果、72時間で約1500円もオトクに。要因として、荻窪〜新宿間209円区間（交通系ICカード利用）を何度も通過したことが挙げられます。また、東京メトロ新宿三丁目駅から東急蒲田駅での移動の際には、蒲田駅にある乗り越し精算機にて、「Tokyo Subway Ticket」を用いた乗り越し清算もできました。



このように、「Tokyo Subway Ticket」は大変便利な切符ですが、注意点も存在します。



「Tokyo Subway Ticket」は磁気券とPASMOがありますが、ケースによっては磁気券のみです。磁気券が通過できる改札機の台数は少ないので、ご注意ください。



（まいどなニュース特約・新田 浩之）