タレントの壇蜜（４４）が、金曜パートナーを務めた文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜・後１時）を卒業し、そのオフショットが公開された。

同局で帯番組を持つフリーの長野智子アナウンサーのＸ（旧ツイッター）やインスタグラムに登場。長野アナは「壇蜜ちゃんゴールデンラジオお疲れ様でした」とねぎらった。「一年半前に文化放送で番組を始めたとき、右も左もわからない私に、毎週金曜日になると、壇蜜ちゃんがいつも笑顔で『こんにちはー』と声をかけてくれて本当に嬉しかったのを覚えています」と交流があったという。「寂しくなるなあ。またいつかどこかでご一緒できるのを楽しみにしています。優しい壇蜜ちゃん、ありがとう」と感謝した。

局内で撮影した２ショットをアップ。壇蜜は黒髪ロングでニッコリとほほえんだ。フォロワーからは「元気なのね？」「壇蜜ちゃん 痩せたな。身体大丈夫かな？」といった声が。ネット上では「壇蜜かわいい」「壇蜜さんのような、内面から溢（あふ）れ出る美しさって素敵」「もうラジオ番組でないのかな 体を治すのが先ですね 待ってます」「心配だ」「大丈夫だろうか」「長野さん、壇蜜さんのお顔がはっきり写っている写真、有難うございます」「壇蜜さん、痩せはったなあ」「ほんまに大丈夫なんだろうか？」「また細くなって…無理しないでね」といった感想が寄せられた。

壇蜜は今年６月２日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演した際、幸せな「別居婚」について言及。司会の黒柳徹子から、２０１９年に結婚した漫画家・清野とおる氏との結婚生活が６年目に入ったことが紹介されると「今も（別居婚は）続いてます。今、清野さんが連載をまた新しく始めたので忙しくされてますね」と返答。夫の清野氏と壇蜜の父親が仲が良く、よくお酒を飲んでいると明かした。