【MonoMaster 2025年11月号/MonoMaster 2025年11月号増刊】 9月25日 発売 価格：各1,990円

「MonoMaster 2025年11月号」付録。初代「PlayStation」モチーフの収納ケース＆ロゴバッグ

宝島社は、雑誌「MonoMaster 2025年11月号」を本日9月25日に発売する。価格は1,990円。なお、アイテム違いの増刊号も同時発売される。価格は1,990円。

本誌では初代「PlayStation」モチーフの収納ケースとロゴバッグが付録で付いている。また増刊号の付録には、初代「PlayStation」モチーフのじゃばら式財布と本物のコントローラーそっくりの握れるマスコットキーホルダーが付いている。

「MonoMaster 2025年11月号増刊」付録。初代「PlayStation」モチーフのじゃばら式財布＆コントローラーの握れるマスコットキーホルダー

「MonoMaster 2025年11月号」付録紹介

ケースは、本物そっくりなデザイン。ぬいぐるみのようなフワフワと起毛した生地感でジップ付き

ケースの中に、エコバッグが収納できる仕様

コントローラーとメモリーカードの差込口や背面のディテールも再現

収納ケースは付属のバッグをしまう以外にも様々な使い方ができる

キーホルダー感覚でエコバッグを持ち運ぶこともできる

バッグは容量たっぷりで、男性でも肩掛けができる便利なサイズ感

買い物バッグとしても使用可能

普段使いの愛用バッグにもぴったり

「MonoMaster 2025年11月号増刊」付録紹介

マスコットキーホルダーは、初代「PlayStation」のコントローラー本物そっくりのミニチュアサイズで登場。弾力のあるスクイーズになっており、握れるたのしいキーホルダーとなっている。

セットとなるのは、初代「PlayStation」がモチーフのじゃばら式財布。じゃばら構造のカードポケットで、大きく開いてスムーズに取り出しできる。

マスコットキーホルダーは、初代「PlayStation」のコントローラー本物そっくり

360度、どこからでも懐かしいディテールを楽しめる

イメージ

初代「PlayStation」がモチーフのじゃばら式財布

イメージ

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.