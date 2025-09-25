初代「PlayStation」モチーフのグッズが付いた雑誌「MonoMaster 2025年11月号」本日発売！アイテム違いの付録付き増刊も同時発売
「MonoMaster 2025年11月号」付録。初代「PlayStation」モチーフの収納ケース＆ロゴバッグ
宝島社は、雑誌「MonoMaster 2025年11月号」を本日9月25日に発売する。価格は1,990円。なお、アイテム違いの増刊号も同時発売される。価格は1,990円。
本誌では初代「PlayStation」モチーフの収納ケースとロゴバッグが付録で付いている。また増刊号の付録には、初代「PlayStation」モチーフのじゃばら式財布と本物のコントローラーそっくりの握れるマスコットキーホルダーが付いている。
「MonoMaster 2025年11月号増刊」付録。初代「PlayStation」モチーフのじゃばら式財布＆コントローラーの握れるマスコットキーホルダー
「MonoMaster 2025年11月号」付録紹介
初代「PlayStation」モチーフの収納ケース＆ロゴバッグ
ケースは、本物そっくりなデザイン。ぬいぐるみのようなフワフワと起毛した生地感でジップ付き
コントローラーとメモリーカードの差込口や背面のディテールも再現
収納ケースは付属のバッグをしまう以外にも様々な使い方ができる
キーホルダー感覚でエコバッグを持ち運ぶこともできる
バッグは容量たっぷりで、男性でも肩掛けができる便利なサイズ感
買い物バッグとしても使用可能
普段使いの愛用バッグにもぴったり
「MonoMaster 2025年11月号増刊」付録紹介
マスコットキーホルダーは、初代「PlayStation」のコントローラー本物そっくりのミニチュアサイズで登場。弾力のあるスクイーズになっており、握れるたのしいキーホルダーとなっている。
セットとなるのは、初代「PlayStation」がモチーフのじゃばら式財布。じゃばら構造のカードポケットで、大きく開いてスムーズに取り出しできる。
マスコットキーホルダーは、初代「PlayStation」のコントローラー本物そっくり
360度、どこからでも懐かしいディテールを楽しめる
イメージ
初代「PlayStation」がモチーフのじゃばら式財布
イメージ
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.