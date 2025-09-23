歌手・橋幸夫さん（享年82）の通夜に、故人とほぼ親交がなかったEXILE・ATSUSHI（45）のモノマネ芸人が参列した騒動はいまだ収まりを見せない。

9日、金髪オールバックにサングラスという“ATSUSHIそっくりの風貌”でモノマネ芸人のRYOが橋さんの通夜に現れ、RYOは自身のXに通夜会場を訪れた写真や動画を投稿。するとSNS上には“売名”“故人への冒涜”といった批判コメントが殺到し、大炎上した。RYOはXで謝罪したものの、この件を取り上げたネットニュースの記事を連続でリポストするなど、“反省の色”は見えないままだった。

しまいには、多方面への“悪態”が止まらなくなり……。

本家・ATSUSHIが、EXILEの有料会員向けのライブ配信で“正直ナメてるなと思いました”などと発言すると、RYOは一度は自身のXで謝罪したものの、翌日には、

《ATSUSHIさんがファン向けの配信にて僕の事を『舐めてると』言った様ですがそんな言葉を公の場で言うのはやめて下さい マスコミやメディアの話を全て鵜呑みにしてませんか？》（原文ママ）

と逆ギレ。さらに、お笑いタレントの有吉弘行（51）が、ラジオ番組でRYOに苦言を呈したことを伝えるネットニュースを引用投稿するかたちで、

《有吉さんに関係ありますか？お会いした事もないのに色んな方が聞いてる放送で批判するのは止めてください》

《有吉さん！ この発言はどうかと思いますよ。笑いながら言う言葉じゃないと思います 僕な恨みでもあるんですか？》※現在は削除

（ともに原文ママ）

と2度も噛みついたのだった。

そんななか、“孤立無援”かと思われていたRYOに“救いの手”が。お笑いコンビ・霜降り明星の粗品（32）が、23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“あくまでコント”と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れる「1人賛否」で、RYOが橋さんの通夜に参列したことに言及。

粗品はSNSでの批判の声を交えながら、騒動の一連の経緯を説明したのち、

「こんな無類のRYO好きの僕からしたら、やっぱこれだけ叩かれてるのはたまらないですね。だって正直、『1人賛否』でもほんま珍しいけど、世論の時点で非難する声のみです。擁護のようなコメントは一切見当たりません。10対0ですから。これはRYOさん頑張って」

と前置きしたうえで、「お前、芸人にしては珍しく、素人未満やないか。素人やないかい！」「素人以下じゃない、以下だったら同列も含むから、未満」と“オチ”をつけた。

この動画について触れたネットニュースを引用する形で、RYOは23日、自身のXにこう投稿していた。

《さすが粗品さん！

日本人は同調圧力が強く昔から

10対0で悪い人はとことん悪くして

良い人はとことん良い！みたいな

考え。皆さんもう令和ですよ？》

投稿への返信では《ネタだよ。ネタで返さなくちゃ。》《芸人なら笑いで返せば？ガチで素人未満やん!!!!》と言った声が並んでいた。