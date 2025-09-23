『スパイダーマン』転落事故…映画撮影中にトム・ホランドが頭部負傷
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の撮影中に転落事故が発生し、スパイダーマン役を務める俳優が負傷した。撮影はすぐに中断された。
9月21日（現地時間）、英国メディア「ザ・サン」などによると、トム・ホランドは19日、ワトフォードにあるリーブスデン・スタジオでスタント演技を行っていた最中に転落した。
転倒して頭を負傷したトム・ホランドは脳震盪の治療を受け、スタント代役の一人だった女性も救急車で病院に搬送されたと同メディアは伝えた。今回の事故でスタジオでの撮影は直ちに中断された。トム・ホランドの家族はこの日ロンドンで開かれた慈善晩餐会で、トム・ホランドが「当分の間撮影に参加しない」と明らかにした。
トム・ホランドと婚約者ゼンデイヤもこの日の行事に出席したが、トム・ホランドの体調がすぐれず、早めに席を立ったという。マーベル・スタジオと映画を共同制作中のソニー・ピクチャーズは会議を開き、今後の制作方針を決定する予定だという。制作陣は撮影スケジュールが遅延する可能性も考慮していると伝えられている。
当初の計画では『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月に公開される予定だった。トム・ホランドは2017年の『スパイダーマン：ホームカミング』、2019年の『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』、2021年の『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』に続き、4作目でもスパイダーマン役を務めていた。