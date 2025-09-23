ÊÆÂçÅýÎÎ¡¢Áí²ñ±éÀâ¤Ç¹ñÏ¢ÈãÈ½¤Ø¡¡¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃá½øÃø¤·¤¯¿êÂà¤µ¤»¤¿¡×
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊÆÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï22Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬23Æü¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¹ñÏ¢¤Ê¤É¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃá½ø¤òÃø¤·¤¯¿êÂà¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢À¤³¦¤ËÂÐ¤·¡ÖÌÀ²÷¤«¤Ä·úÀßÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¼¨¤¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¹ñºÝ¶¨Ä´¤ò·Ú»ë¤·¡¢¹ñÏ¢¤Ê¤É¤Ø¤Îµò½Ð¶âºï¸º¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï22ÆüÌë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Æþ¤ê¡£³Æ¹ñ¼óÇ¾¤é¤¬³°¸òÊý¿Ë¤ä¹ñºÝ²ÝÂê¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ°ìÈÌÆ¤ÏÀ¤Î½éÆü¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï2´üÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡£¥ì¥Ó¥Ã¥È»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬À¤³¦¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÎÏ¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïµ²²î¤ä±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¾ðÀª¤ò½ä¤ê¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯·×²è¤òÁË»ß¤·¤¿¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÉðÎÏ¾×ÆÍ¤Ê¤É¤ÎÄäÀï¤òÃç²ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£