面倒な片付け即終了♡通販で取り寄せしてた…調理家電の100均お助けグッズ

商品情報

商品名：エアフライヤー用紙（角型、20cm×20cm、15枚）

価格：￥110（税込）

耐熱温度（約）：220度

販売ショップ：ダイソー

100円で15枚入り！ダイソーで見つけたあの調理家電のお助けグッズ

油を使わずに揚げ物ができると人気のエアフライヤー。筆者の家でも愛用しているのですが、そんなエアフライヤーのお助けグッズである『エアフライヤー用紙』がダイソーでも売られていたんです！

筆者はいつも通販で購入していたのですが、切らしてしまって今すぐほしい！というときや、100枚単位はちょっと多い…という方におすすめな商品なんです。価格は15枚入りで110円（税込）です。

エアフライヤーと商品名に入っていますが、ノンフライヤー、レンジ、オーブン、蒸し器などでも使用可能です。

今回は鶏肉とポテトの調理に使用。高さのある作りになっているので、具材をたっぷり入れてもこぼれることはありません。

仕上がりとしてはポテトがペーパーに落ちた鶏肉の油を少し吸っているような、部分的にしっとりとした焼き上がりとなりました。

素焼きメニューで使用しましたが、付属の網だけでは難しいフライ系、天ぷら系のメニューにもおすすめです。

使用後のエアフライヤーをチェックしてみるとこの通り！『エアフライヤー用紙』がない状態で使用すると落ちた油の後処理が大変ですが、これなら捨てるだけで後処理完了。少し汚れが気になる部分をお手入れするだけで済むので、後片付けが劇的にラクになりますよ。

今回はダイソーで購入した『エアフライヤー用紙』をご紹介しました。安くてもクオリティは◎。とてもおすすめなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。