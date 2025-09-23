「終活アパート」建設で直面した「脱炭素工事」のハードル。太陽光パネル設置の金額は

「日本はうちの国より暑い」

インドネシアやタイなどの東南アジアやインドなどからきた外国人が2025年の日本の暑さについて語るYouTubeやブログが次々にアップされている。

気象庁によれば、2025年の夏は関東で35度を超える猛暑日が過去最多を記録した。再生可能エネルギーなどを増やし、脱炭素を国をあげて進めていかなければならない待ったなしの状態だ。

では新しく家を建てる場合にどうしたらいいのだろうか。

作家の町田哲也さんは、76歳の母が一人で暮らす実家が傾いていると気づき、終活も兼ねてアパート建設をすることを決意した。連絡が取れていない弟が帰ってこられるように実家はそのままに、新たに土地を購入し、現在学童の現役教師として働く母が暮らしながら管理の仕事ができる形にしたいと考えたのだ。

お金の問題をクリアし、気に入る土地探しではこれまで縁がなかったが、そこに暮らす家族の思いがこもった土地を購入することとなった。連載7回は「アパート業界」の厳しい現実に直面した話をお伝えする。

アパート経営で「競合」は多い

日本には集合住宅が多い。限られた土地を有効に使う必要性があるのだろう。総務省の統計によると、住居全体の3分の1が集合住宅になっており、東京都内では7割を超える。アパートを運営するうえで、競合相手は少なくない。

集合住宅が提供することのできる価値にも、変化が訪れていた。衣食住という人間が暮らしていくうえで、もっともベーシックな価値の一つを提供しているのは間違いないが、SDGs、すなわち持続可能な成長という考え方の広がりが、住むという発想に変化を及ぼしていた。

わかりやすいのは環境問題だ。建設には大量の資材を必要とするうえに、完成すれば一日の多くの時間を過ごすことになるため、二酸化炭素の排出量が大きい。環境への影響という考え方を導入する必要性に迫られていた。

熱効率の良い素材や環境に配慮した資材を用いることで、エネルギーの使用量を抑えることができる。また太陽光発電を設置すればエネルギーを産み出すことが可能になる。施工主が、何ができるか考えなければならない立場に置かれていた。

「ZEHマンション」のハードル

先行するのは、大手マンションデベロッパーだ。CMでも流れているように、国が策定したZEH（ゼッチ／ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）という住宅基準に基づいたマンションを次々と売り出している。太陽光発電設備などでエネルギーを創り出し、気密性や断熱性を高めることでエネルギー消費を抑え、消費量をプラスマイナスゼロにすることを企図したマンションだ。

ZEHマンションには国の補助金も出るが、かかる費用も少なくない。高断熱・高気密性能の建材や効率的な空調設備、再生可能エネルギーを利用するための設備など、通常の建築より初期費用が大きいため、規模のメリットがないと割に合わないのが実情だった。

「こんなにするんですか？」

新しく建設するアパートの太陽光パネルについて、業者と打ち合わせをしたときのことだ。見積もりは、屋上に太陽光パネルを敷き詰め、各部屋に電気を引く前提だ。パネルや架台の設置に500万円以上かかり、電流を家庭用に変換するパワーコンディショナーやモニターの設置にも500万円以上かかる。合計で1000万円を大きく上回る費用が示されていた。

東京都から200万円程度の補助金が支給されるが、差額の900万円程度が大家の負担として降りかかってくる。一部屋あたり100万円だ。毎月6000円電気料金が減るとなれば、同額を家賃に上乗せできるかもしれないが、1年間で7万2000円。100万円を回収するには、14年かかる計算になる。空室が一切生じないとしてだ。

「これでも東京都の補助金は手厚いんですよ。ほかの県では、まず回収はできないと考えたほうがいいです」

「再生可能エネルギーを導入するコストということですか……」

売電の選択肢もあるが…

ぼくのため息に、業者の説明が止まった。アパートでの太陽光発電の導入は、予算を聞いてなくなることが多いという。環境への配慮や災害時のバックアップなどメリットは大きいが、理念を追求するにはコストが高かった。

業者の説明では、経済的なメリットを追求するために売電という選択肢もあるという。これは発電した電力を各部屋で使うのではなく、業者に販売するものだ。設備の負担を最小限に抑える一方で、安定的な収入が確保できる。回収期間も10年強に短縮される。

エレベーターなど共用部分でかかる電力が大きければ意味があるかもしれないが、建設中のアパートに共用部分はほとんどない。売電して収入を得るために太陽光発電を設置するのでは、意義を見出し得なかった。

やむなく太陽光パネルの設置を諦めた一方で、むしろぼくが重視したのは、どうやって住み続けることのできる街づくりに貢献できるかだ。地震や洪水などの自然災害に耐えることのできる建築という意味では、強固な地盤構築にこだわったし、すべての人の利用しやすさという点で敷地内をコンクリート造にしている。

気候変動対応では環境に配慮した資材を使用し、数値上は国が求める断熱や省エネ性能を大きく上回っている。一番力を入れたのは、緑化の促進だろうか。アパートの周囲に数十本の植栽をして、緑あふれるアパートを計画している。さまざまな価値創出が求められていた。

建築現場には外国人労働者も

11月からはじまった建設工事には、多くの作業員が従事していた。建物を取り囲むように足場を組み、徐々に柱や床を構築していくのが工事の前半戦だ。建物の骨格を作っていく過程なので、一日に何台ものトラックが機材を搬入していく。作業員が10人近くになる日もあった。

建て方という鉄骨の骨組み作りと、床の工事が交互に進んでいく。それぞれ専門とする業者に依頼し、数人の職人で進めていく。建物の土台となる基礎工事が終わると建て方が骨組みを作り、2階部分の床工事、建て方、3階部分の床工事、建て方と続いていく。

全体の指揮を取るのが、現場監督の田尻さんだ。田尻さんが業者に工事の規模と納期を伝え、請け負った業者が何人で作業するかを決める。業者を取りまとめ、スムーズに工事を進めていけるかどうかは現場監督の腕次第だ。

田尻さんは、A工務店に入社して5年目。30代半ばで、年間10件以上の物件を手掛けているという。一人ですべての工程を見なければならないので、負担は大きい。延べ50〜60人ほどのスタッフを、事故が起きないように動かしていく。

建設業者はどこもプロなので、作業の質に疑いはない。問題は資材に加えて、人件費が高騰していることだ。熟練の職人は奪い合いで、どの工事現場も人件費を抑えようと外国人労働者が多くなる傾向がある。彼らとのコミュニケーションの問題が気がかりだった。

田尻さんから電話があったのは、1階からはじまった床の設置工事が、2階にさしかかったころだった。

◇理想を思い求めながらも、自分が暮らすわけではなく、また必ずしも採算がとれるかわからないアパート建設にどこまで初期投資をするか。予算との相談もあって難しい。そして細かい問題がどうしても起きてくるものだ。

では田尻さんの電話は一体何だったのか。後編「工事中に破損事故？「終活アパート」建設で知った「外国人労働者」の現実」にて詳しくお伝えする。

