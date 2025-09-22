ディズニーヴィランズに注目したキャンペーンが開催決定！ 言葉の力がテーマの“トートバッグ”など展開
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、9月23日（火・祝）から、ディズニーヴィランズに注目したキャンペーン「パワーワード・ヴィランズ」を順次開始する。
【写真】インパクト大な「トートバッグ」も！ アパレル商品など展開グッズ一覧
■パワーワード入りグッズが登場
今回開始される「パワーワード・ヴィランズ」は、ディズニーヴィランズが持つ言葉の力をテーマにしたパワーワード入りグッズの展開や、SNSキャンペーンを実施する期間限定の企画。
グッズには、各映画作品に登場する悪役たちをビビッドにデザインした「アクリルキーホルダー」や「ステンレスタンブラー」、「Tシャツ」、「トートバッグ」、「スマホケース」など、さまざまなアイテムがそろう。
販売場所は、楽天市場やAmazonのほか、ジェイアール京都伊勢丹で行われる「Disney THE MARKET 2025」など期間限定ポップアップでも展開。対象店舗では対象商品を購入すると、数量限定の「うちわ」が先着順でもらえる。
