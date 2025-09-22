【主従えくすたしー 紫音 花魁Ver.（健全Ver.）】 2026年2月 発売予定 価格：27,500円

ダイキ工業は、フィギュア「主従えくすたしー 紫音 花魁Ver.（健全Ver.）」を2026年2月に発売する。価格は27,500円。

本製品は、イラストレーター・みちきんぐ氏の原作「主従えくすたしー」や「アザトメイキング」に登場する自称“殊勝かつ瀟洒”なメイド「紫音」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

ワニマガジン主催の「ワニの湯けむり展」にて、煌びやかな花魁姿として登場した彼女の妖艶かつ魅惑的な容姿を余すことなく立体化している。

また「健全Ver.」以外にも、衣装をキャストオフ可能な「主従えくすたしー 紫音 花魁Ver.」も2026年2月に発売を予定している。価格は28,600円。

「主従えくすたしー 紫音 花魁Ver.（健全Ver.）」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約154mm 素材：PVC

(C)2025 MICHIKING/WANIMAGAZINE CO., LTD

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。