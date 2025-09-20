ハローキティコラボデザインジョンソンベビーのベビーオイルはパケ買い不可避...！

Kenvue（ケンビュー）は、「ジョンソンベビー」ブランドとサンリオのキャラクター「ハローキティ」の数量限定コラボレーションパッケージ商品を、2025年9月16日から全国のドラッグストアなどの小売店およびAmazonで順次販売を開始しています。

無香料と微香性の2種

世代を超えて世界中で愛されている「ハローキティ」。同じく世界中の人に愛用されている「ジョンソンベビー」が、年代を超えてずっと愛されるベビーオイルになってほしいとの思いから、今回の夢のコラボレーションが実現。

ジョンソンベビーオイルは、乳児の保湿やマッサージはもちろん、大人のための美容法としても愛用され、美容メソッドとしての全身保湿やマッサージ、メーク後のクレンジング、気になる角栓の除去。さらには髪にツヤとうるおいを与えるヘアオイルや、シェービング後の肌ケアなど、様々な美容法に活用できます。

99.9％ピュアなミネラルオイルは低刺激で、デリケートな赤ちゃんの肌をやさしく保護します。生まれたその日から大人まで使えて、素早くサラッとなじんで肌の保湿を行います。

バラベンフリー、無着色、アレルギー、皮フ刺激性テスト済みですが、全ての人にアレルギーやニキビ、刺激が起こらないわけではありません。

「ジョンソンベビーオイル 無香料」「ジョンソンベビーオイル 微香性」2種を用意。いずれも内容量は300mL。

価格はオープン価格。

東京バーゲンマニア編集部