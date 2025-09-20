徳島vs札幌 スタメン発表
[9.20 J2第30節](鳴門大塚)
※19:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 15 山越康平
DF 22 柳澤亘
DF 33 井上聖也
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 40 永木亮太
MF 42 高木友也
FW 16 渡大生
FW 30 坪井清志郎
控え
GK 29 三井大輝
DF 2 田向泰輝
DF 4 カイケ
DF 44 山口竜弥
MF 9 トニー・アンデルソン
MF 28 鹿沼直生
MF 55 重廣卓也
FW 19 宮崎純真
FW 99 ルーカス・バルセロス
監督
増田功作
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 2 高尾瑠
DF 47 西野奨太
DF 50 浦上仁騎
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 11 青木亮太
MF 16 長谷川竜也
MF 31 木戸柊摩
MF 33 近藤友喜
FW 71 白井陽斗
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 4 中村桐耶
DF 15 家泉怜依
DF 25 大崎玲央
MF 7 スパチョーク
MF 14 田中克幸
MF 30 田中宏武
MF 35 原康介
FW 99 出間思努
監督
柴田慎吾
※19:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 15 山越康平
DF 22 柳澤亘
DF 33 井上聖也
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 18 エウシーニョ
MF 40 永木亮太
MF 42 高木友也
FW 16 渡大生
FW 30 坪井清志郎
控え
GK 29 三井大輝
DF 2 田向泰輝
DF 4 カイケ
DF 44 山口竜弥
MF 9 トニー・アンデルソン
MF 55 重廣卓也
FW 19 宮崎純真
FW 99 ルーカス・バルセロス
監督
増田功作
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 2 高尾瑠
DF 47 西野奨太
DF 50 浦上仁騎
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 11 青木亮太
MF 16 長谷川竜也
MF 31 木戸柊摩
MF 33 近藤友喜
FW 71 白井陽斗
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 4 中村桐耶
DF 15 家泉怜依
DF 25 大崎玲央
MF 7 スパチョーク
MF 14 田中克幸
MF 30 田中宏武
MF 35 原康介
FW 99 出間思努
監督
柴田慎吾