[9.20 J2第30節](鳴門大塚)

※19:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 田中颯

DF 15 山越康平

DF 22 柳澤亘

DF 33 井上聖也

MF 7 児玉駿斗

MF 10 杉本太郎

MF 18 エウシーニョ

MF 40 永木亮太

MF 42 高木友也

FW 16 渡大生

FW 30 坪井清志郎

控え

GK 29 三井大輝

DF 2 田向泰輝

DF 4 カイケ

DF 44 山口竜弥

MF 9 トニー・アンデルソン

MF 28 鹿沼直生

MF 55 重廣卓也

FW 19 宮崎純真

FW 99 ルーカス・バルセロス

監督

増田功作

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 51 高木駿

DF 2 高尾瑠

DF 47 西野奨太

DF 50 浦上仁騎

MF 3 パク・ミンギュ

MF 6 高嶺朋樹

MF 11 青木亮太

MF 16 長谷川竜也

MF 31 木戸柊摩

MF 33 近藤友喜

FW 71 白井陽斗

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 4 中村桐耶

DF 15 家泉怜依

DF 25 大崎玲央

MF 7 スパチョーク

MF 14 田中克幸

MF 30 田中宏武

MF 35 原康介

FW 99 出間思努

監督

柴田慎吾