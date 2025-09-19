「安すぎる」「イロチ買い推奨！」【しまむら】大人しまラーの「購入品」って？

まだ暑さは残るけれど、さすがにそろそろ秋コーデに切り替えたい！ そんな人は【しまむら】を覗いてみて。おしゃれなしまラーさんたちも「イロチ買い推奨」「安過ぎる」と感動のアイテムが多数登場しています。今回はそんな大人しまラーのリアルな購入品をご紹介。すべて1,000円前後で購入できるので、お値段以上のアイテムで秋コーデを楽しんで。

さりげない透け感が秋っぽいシアーT

【しまむら】「TRシアークルーネックロンT」\1,089（税込）

さりげない透け感が秋っぽいシアーT。伸縮性のある素材を使用しているため、ほどよく体にフィットしこなれた印象です。オールインワンのインナーにしたり、ビスチェやベストを重ねたり、キャミやTシャツをインしたレイヤードコーデにしたりと着こなしの幅も広がりそう。白、黒、グレーの定番色が揃っているので、「とりあえずイロチ買い推奨◎」と@_rico.coco__gukさんもおすすめしています。

もけもけが可愛いフェザー調ベスト

【しまむら】「SHシャギージレ」\979（税込）

秋への移り変わりの時期に目を引くフェザー調のベスト。毛足は長めですが透け感があり、タンクトップやTシャツに合わせて今の季節からも活躍しそう。前ボタン付きで丈は長めなので、ボタンをはずして前開けでサッと羽織っても素敵かも。「お値段税込1000円以下ってお安過ぎる～」と@marino12131さんも感動している様子。キレイめにもカジュアルにも合わせやすく重宝しそうな一枚です。

季節ムード漂うブラウンナロースカート

【しまむら】「ナロースカート」\1,089（税込）

「生地は薄めだから今着ても暑くない」と@mguu__mさんが紹介しているブラウンカラーのナロースカート。ブラウンの面積が大きいのでボトムスに取り入れるだけで秋の雰囲気を大いに演出できそうです。もけもけのキャミもさらに季節ムードを高めています。ジャケットを肩掛けして抜け感を出すのもマネしたいテク。

大人に似合うゆるかわTシャツワンピ

【しまむら】「ヘビロテフレンチOP」\990（税込・セール価格）、「TT＊ASAシアーニットV」\770（税込・セール価格）

開きすぎないクルーネックが上品なワンピース。@naco_roomsさんが「大きいサイズコーナーで見つけました」と話すアイテムながら、サイドに施された切り替えのおかげでコクーン調のシルエットになっていてスッキリ見えも期待できそう。差し色にもなるイエローのカーディガンは袖口が長めのリブになっていて、裾にはサイドスリットも入っているのでエレガントな雰囲気に。今の季節の羽織にもちょうど良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@_rico.coco__guk様、

@marino12131様、

@mguu__m様、

@naco_rooms様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H