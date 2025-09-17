動画配信サービス「ツイキャス」などで活動する人気配信者・石川典行さんが2025年9月15日にライブ配信を行い、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」（松尾駿さん、長田庄平さん）がSNS利用についての発言で波紋を広げていることに言及した。

「後から入ってきたやつがゴヤゴヤ言うなよ」

チョコプラをめぐっては、YouTubeチャンネルで公開されたとみられる動画が広く拡散されている（元動画は既に非公開）。

その動画では、お笑い芸人のSNSが不正ログインされた事案を取り上げ、誹謗中傷に怒りつつ、松尾さんが「誹謗中傷に関してだけど、芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって」と提言する場面があった。長田さんは「素人が？」といい、松尾さんが「素人が何発信してんだって、ずっと思ってるの」「見てりゃいいの」などと続けていた。これが「失言」だとして視聴者の反感を買っている。

石川さんは15日のツイキャス配信で、一連の報道を紹介し、「素人」呼びは不快に感じる人が多いのではないかと分析。そのうえで「そもそも俺たちの遊びのツールだから、SNSなんていうものは。個人が好きなように発信するためにある『おもちゃ』なわけですよ」「後から入ってきたやつがゴヤゴヤ言うなよ」と不快感をあらわにした。

誹謗中傷をはじめ、一部ユーザーの使い方には問題があると理解を示したものの、下記のように畳みかけている。

「あんたらが言う『素人』っていう人にたくさん支持されて、あなたたちは仕事あるんじゃないの？じゃ、なんでYouTube出てんの？ねえ！ネットの動画出てんの、生放送出てんの、素人向けの番組に出てんの？おかしいでしょ、それ。



じゃテレビだけ出ときなよ！魔法の箱だけで仕事しときなよ！都合のいい時はお前らの言う『素人』から数字取ってだな。え、違うか？こういうことがあったら素人をディスするのか？間違ってるんじゃない？」

「芸人がネット上でボロクソ叩かれて嫌な気...それは分かる」

その後も石川さんは「テレビだけ出とけよ！」などと重ねた一方、「やるなつってるわけじゃない。配慮しろよって話。ケアしろよって話。ちょっと見下しすぎだよ、いくらなんでもさ」とも補足した。石川さんは、

「自分のね、お仲間の芸人がネット上でボロクソ叩かれて嫌な気...それは分かる。それも俺たちは気をつけなきゃいけないこと。だけど、それと今回話した発言ってまた違うんじゃない？」

といい、「随分と売れて調子に乗ったんだろうなと思いますね」と述べていた。