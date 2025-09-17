ピラフ星人、初のCDアルバム『Mix Rise』のリリースが決定！フリーライブツアーの開催も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新世代ラッパー、ピラフ星人が、初のCDアルバム『Mix Rise』を10月15日にリリースすることが決定。併せて、初のフリーライブツアーの開催も発表された。

■アルバム『Mix Rise』には全19曲を収録

2024年3月に活動を開始して以来、ユーモラスでポップなリリックと独自のビジュアルで急速に人気を拡大してきた、ピラフ星人。代表曲「ピラピー」がストリーミング3,000万回を突破するなど、ティーン世代を中心に大きな支持を集めている。

そんな彼が、ついに初のCDアルバムをリリース。アルバム『Mix Rise』には、全19曲が収録される。

■初の大規模な直接交流の場となるフリーライブツアーが決定

そして、アルバムリリースの情報とともに発表されたのが、初のフリーライブツアー。全国7ヵ所を巡る本ツアーは、デビュー以来SNSやストリーミングを通じて熱狂を広げてきたピラフ星人が、リアルなステージでそのパフォーマンスを届ける記念すべき機会となる。

配信で知った楽曲を、ついに生で体感することができる、本フリーツアーは、ピラフ星人にとっても初めての大規模な直接交流の場。観覧無料という形態も含め、まさに“原点回帰”とも言える取り組みとなる。

また、10月17日には、神奈川・ラゾーナ川崎プラザにて、ミニライブ＆特典会の開催も決定。当日は、ミニライブとサイン入り色紙のお渡し会が行われる。詳細は公式サイトをチェックしよう。

■そして日本武道館ワンマンライブへ

そして、2026年3月5日には、ピラフ星人 武道館ワンマンライブ『卒業式 at武道館』を開催。デビューからわずか2年での武道館公演は、新世代アーティストとしての確固たる地位を示すものとなりそうだ。

■イベント情報

『ピラフ星人 ラゾーナ川崎ミニライブ＆特典会』

10/17（金）神奈川・ラゾーナ川崎プラザ 2F ルーファ広場 グランドステージ

出演：ピラフ星人

イベント内容：ミニライブ＆特典会

■ライブ情報

『ピラフ星人 フリーライブツアー2025』

10/17（金）神奈川・ラゾーナ川崎

11/01（土）関東・某所

11/02（日）埼玉・ららぽーと新三郷

11/15（土）大阪・某所

11/24（月祝）愛知・ららぽーと名古屋みなとアクルス

11/30（日）福岡・ららぽーと福岡

2026年

01/24（土）北海道・札幌北広島

『ピラフ星人 武道館ワンマンライブ “卒業式 at武道館”』

2026年

03/05（木）東京・日本武道館



■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

ALBUM『Mix Rise』

