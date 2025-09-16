カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏、口臭の「本当の原因」に鋭く言及
YouTube動画『口臭の原因は〇〇〇 家でできる対処法とは』で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が「最近口が臭い気がする」と悩む人々に向けて、専門的な視点から口臭の原因とその対策を語りました。片岡氏は「口臭がする方で最近胃がもたれるなとか、食事がいつもよりも食べられなくなってきたときは、もしかしたら口臭の原因は胃が弱っているせいかもしれません」と解説し、体調のちょっとした変化にも注意を促しました。
また、普段の生活習慣についてもアドバイス。「外食が多くないかな？ストレスが多くなかったかな？辛いものやコーヒー、味の濃いものなどの刺激物を取りすぎていないか確認してください」と呼びかけ、香辛料の摂取を控える、コーヒーはインスタントや缶ではなくドリップに切り替え、蜂蜜を加えるのも効果的だと具体的な工夫を勧めました。
さらに、現代人にとって避けられないストレスについても触れ、「ストレスはなかなか減らすのは難しいかもしれませんが、まず紙に自分が何が嫌だったのか、どんなことを考えていたのか書いてみるのもストレスマネジメントにはおすすめです」と独自の精神的アプローチも提案しています。
片岡氏は「胃は私たちの感情を司る臓器と言われるぐらい、実は感情と食べ物、両方から作用される」と強調。動画の締めくくりでは「口臭が気になるけどちょっと胃も気になるっていう方は、まずは胃のケアから始めてみてはいかがでしょうか」と呼びかけ、セルフケアの大切さを改めて訴えました。
