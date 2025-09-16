この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで人気を集める実業家・マイキー佐野氏が、「米国最強のIT企業。たった1日で8%も株価上昇した〇〇は政府も手を付けられない」と題した最新動画を公開。GoogleとAppleを巡る米国の独占禁止法（反トラスト法）訴訟の内幕、その背後にある制度の古さ、さらには米中を軸としたパワーバランスまで一気に読み解いた。



佐野氏は冒頭、「過去40年間、独占企業の解体は実質的に起きていない。理由はハードルが高すぎるからだ」と切り込む。今回取り上げたのは、Googleが直近の反トラスト訴訟で主要論点を退けさせ、Appleもライセンス収入を維持できた“両者勝利”の帰結である。争点は、Apple端末でGoogle検索をデフォルトにする契約と、GoogleがAppleへ支払う年間約200億ドルの対価。政府は事業分割や支払い停止を求めたが、裁判所は却下した。結果、Google株は判決材料で1日で約8％上昇。市場は「解体リスクの低下」と読んだわけだ。



一方で、裁判所はGoogleに一定のデータ共有を命じた。しかし佐野氏は、共有が実行される頃には検索の中枢がAIに置き換わり、古いデータの価値は希薄化するという専門家の見方を紹介。技術の進行速度を踏まえれば、実効性は限定的だと示す。だからこそ、制度の側が時代遅れになっているという指摘は重い。独禁法はデジタル経済の優位性を評価できず、FTC（連邦取引委員会）も旧来の発想から抜け出せていないというのが佐野氏の論旨である。



佐野氏はさらに角度を変える。仮にGoogleを分割すれば、誰が得をするのか。答えは中国を含む競合国だという。OpenAI、Microsoft、GoogleがAIで先頭を走る現状で、国内の覇者を弱体化させれば、国益を損なう確率が高い。歴史を振り返れば、1911年のStandard Oil、1984年のAT&Tの分割が象徴的だ。確かに一時的に競争は活性化したが、結局は再統合や再集中に向かった。巨大企業の解体は万能薬ではないし、現代の国際競争では副作用が大きすぎる。



動画内では、Appleの収益構造にも触れる。iPhoneの伸びが停滞する中、Googleからのライセンスはほぼ準利益として貢献する重要な柱だ。ここを断たないという裁判所の判断は、市場安定のシグナルでもある。同時に、MetaやAmazon、Visaに対する規制の揺れも俎上に載せ、欧州の規制アプローチとの対照まで視野を広げている。具体的な制度設計や数字の整理も紹介され、判決の裏側で動くインセンティブと安全保障の力学が立体的に見えてくる。



今回の動画は、テック企業の規制、AI産業の行方、米中競争の現実に関心がある人にとって、論点の配置と歴史的比較が揃った有益な解説である。独禁法の“限界”を素材に、経済と安全保障の接点を考える上で確かな手がかりになるはずだ。